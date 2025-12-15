Specialist spårutformning
2025-12-15
Som teknisk specialist inom spårutformning på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och bidra till framtidens infrastruktur.
Dina arbetsuppgifter
Som spårspecialist ingår du i en specialistorganisation som stödjer projekt från tidig planering till färdigställd anläggning. Din roll är att ge tekniskt stöd inom spårutformning. Du deltar aktivt i att ta fram uppdragsbeskrivningar för konsult- och entreprenaduppdrag samt ställer projekt- och kontraktskrav och följer upp dessa inom ditt specialistområde. Du har också ett samordningsansvar för specialistgrupper och företräder dem i olika sammanhang.
Dina arbetsuppgifter innebär att du:
Ger tekniskt stöd inom spårutformning i järnvägsprojekt.
Är kunnig i bestämmelser, föreskrifter och normer samt deltar i uppdateringar och framtagande av tekniska dokument.
Bidrar till utveckling inom specialistområdet och håller dig uppdaterad inom ditt expertområde.
Arbetar aktivt med erfarenhetsåterföring mellan avslutade och nystartade projekt.
Övrig information
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
Intervjuer kommer att ske digitalt under vecka 5.
Vi söker dig som är strukturerad och kan hantera flera parallella uppdrag samtidigt. Du är driven och självgående och tar ett stort eget ansvar för ditt arbete. Du är lösningsorienterad och tycker om att arbeta med komplexa frågeställningar. Du har en god kommunikativ förmåga och anpassar ditt budskap efter mottagaren på ett tydligt sätt.
Vi söker dig som har:
Teknisk högskoleingenjörs- eller universitetsutbildning inom spårutformning alternativt annan utbildning i kombination med aktuell och relevant erfarenhet
Mångårig och aktuell erfarenhet av arbete med spårutformning
Kunskap om Trafikverkets standarder och föreskrifter
Goda kunskaper i svenska både tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av projektering inom spår
Produktionsteknisk erfarenhet inom järnväg
Kunskap inom entreprenadjuridik AB, ABK
Erfarenhet av att ha arbetat i en samordnande roll i järnvägsprojekt
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom Investering leder vi de flesta av Trafikverkets projekt inom ombyggnation och nyinvesteringar. Vi arbetar med helheten - från planläggning och byggnation till färdig väg eller järnväg. Hela tiden med fokus på smarta lösningar och effektiv projektledning. Hos oss arbetar du med kollegor och olika intressenter, alla med sina kunskaper och erfarenheter, för att skapa hållbara transportlösningar.
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
Individuell lönesättning
