Specialist inom energioptimering
2026-01-22
Om tjänsten Uppdragsperiod: 09-feb-2026 - 31-dec-2026 med stor möjlighet till förlängning
Rollen ingår i teknikenheten och samarbetar med flera olika roller/enheter inom bolaget och du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp pågående och framtida åtgärder inom energi för att nå Stadens mål.I rollen har du en samordnande och coachande funktion och ansvar för att genomföra energioptimering.Arbetet sker i nära samarbete inom Teknikenheten, förvaltningsorganisationen samt avtalade leverantörer/entreprenörer. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Fungerar som ett stöd till driftorganisationen, och arbetar löpande med att coacha drifttekniker, vara bollplank och föreslå tillvägagångssätt för drift- och underhållsarbetet samt vid optimering av fastigheter
• Hanterar installationssamordning och agerar rådgivare i olika tekniska underhållsprojekt.
• Initierar och leder utredningar med fokus på energiåtgärder, upprättar kalkyler och beräknar energibesparingar samt hanterar uppföljning efter genomförda projekt.
• Hanterar redovisning av energiförbrukning och utfall av energiarbetet skriftligt och muntligt
• Deltar i och arrangerar möten kopplat till energiarbetet och håller i utbildningar inom energi för den interna organisationen.
• Håller dig uppdaterad kring aktuella lagar, regler och myndighetskrav.
• Tillhandahålla erforderliga underlag till enhetens ledning för vidare beslut om åtgärder
• I övrigt förekommande andra uppgifter inom enheten exempelvis;
• Utveckla verksamheten genom att upprätta rutiner, instruktioner samt delta i och leda olika tekniska utredningar.
• Medverkan för erfarenhetsåterföring, ge förslag till förbättringar i processer och metoder.
Placering
• Rollens placering är på något av kundens kontor i med hela Stockholm som arbetsområde
• Viss del av arbetet kan och får utföras distans med regelbundna avstämningsmöten på plats.
Kvalifikationer Obligatoriska krav
• Relevant högskole-/universitetsutbildning inom energisystem eller motsvarande utbildning som uppdragsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 10 års erfarenhet av arbete som energikonsult eller motsvarande
• Minst 10 års erfarenhet från arbete med systematisk energioptimering i större bostadsbolag med ett bestånd motsvarande minst en miljon kvm A-temp.
• Kunskaper och dokumenterad erfarenhet om lagar, bestämmelser och standarder inom VVS, energi, etc.
• Kunskaper om investeringskalkylering och ekonomiska beräkningar.
• Goda IT-systemkunskaper och administrationsvana och erfarenhet av digitalt arbetssätt.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Krav Körkort B
• Kunskap och erfarenhet av analys fjärrvärmeförbrukning
• Kunskap och erfarenhet av optimering kommersiella lokaler
Personliga egenskaper
• Du arbetar självständigt, tar egna initiativ och driver frågor hela vägen till mål.
• Du kommunicerar tydligt och bygger starka, långsiktiga relationer - både internt och externt.
• Med sinne för både detaljer och helhet skapar du struktur och ordning i ditt arbete.
• Du är en problemlösare som både kan agera operativt och tänka strategiskt.
Vi lägger särskilt stor vikt vid personliga egenskaper, då uppdraget omfattar breda kontaktytor internt och externt.SpråkkravGod förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
Om arbetsgivaren Vi på 21Activa har över 30 års samlad erfarenhet inom bemanning och rekrytering.
Med fokus på lager, logistik, transport och administration hjälper vi företag i Stockholm, Uppsala, Roslagen och Mälardalen att hitta rätt kompetens.
Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal som står för trygghet och engagemang. När våra medarbetare mår bra skapas de bästa resultaten för våra kunder.
