Specialist inom energioptimering
Future People AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-01-22
Vi på Future People söker en specialist inom energioptimering till vår kund i centrala Stockholm
Som konsult hos oss får du möjlighet att ta dig an ett spännande uppdrag hos en välkänd aktör, samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde.
Ta nästa steg i din karriär - och väx tillsammans med oss!
Till ett allmännyttigt bostadsbolag inom Stockholms stad söker vi nu en senior fastighetsingenjör för ett konsultuppdrag. Bolaget har cirka 350 anställda och ett växande fastighetsbestånd som utvecklas i samband med ett större förvärv i Hjulsta. Uppdraget är en konsultanställning via Future People.
Fastighetsbeståndet omfattar cirka 1 200 lägenheter och 5 000 kvm kommersiella lokaler fördelade på 41 byggnader.
Om rollen
Rollen tillhör teknikenheten och har fokus på energioptimering, drift och underhåll. Du har en samordnande och coachande funktion och ansvarar för att planera, genomföra och följa upp energiåtgärder i linje med stadens och bolagets mål. Arbetet sker i nära samarbete med teknikenheten, förvaltningsorganisationen samt externa leverantörer och entreprenörer.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du stöttar driftorganisationen genom coaching och teknisk rådgivning inom drift, underhåll och optimering. Du initierar och leder energiutredningar, upprättar kalkyler och beräknar energibesparingar samt följer upp genomförda åtgärder. Du ansvarar för uppföljning och redovisning av energiförbrukning och presenterar beslutsunderlag till ledning. Du deltar i möten, leder energirelaterade utbildningar och säkerställer efterlevnad av lagar och myndighetskrav. Du bidrar även till utveckling av rutiner, arbetssätt och tekniska processer.
Krav - obligatoriska * Relevant högskole- eller universitetsutbildning inom energisystem eller motsvarande * Minst 10 års erfarenhet som energikonsult eller motsvarande roll * Minst 10 års erfarenhet av systematisk energioptimering i större bostadsbolag med ett bestånd om minst 1 miljon kvm A-temp * Dokumenterad kunskap om lagar, regler och standarder inom VVS och energi * Erfarenhet av investeringskalkylering och ekonomiska beräkningar * God IT-systemvana och erfarenhet av digitalt arbetssätt * Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska * B-körkort * Dokumenterad erfarenhet av analys av fjärrvärmeförbrukning * Dokumenterad erfarenhet av energioptimering av kommersiella lokaler
Omfattning: 100% Start: så snart som möjligt Sista dag att ansöka är 29/1
Du söker tjänsten via www.futurepeople.se.
