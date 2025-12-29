Specialist i allmänmedicin deltid
Välkommen till oss på Capio Vårdcentral Slussen!Capio Vårdcentral Slussen har ett utmärkt läge mitt i Stockholm. Med kommunikationer, t-bana och busstation alldeles i närheten, gör att det är lätt att ta sig till och från mottagningen. Vi är en välfungerande enhet med husläkarmottagning och hemsjukvård. Vi är ett team på ca 20 medarbetare med god sammanhållning och en stark laganda. Vi arbetar tvärprofessionellt kring våra patienter vilket både främjar en god arbetsmiljö och vi strävar efter att erbjuda våra ca 8000 listade patienter bästa möjliga vård. Välkommen i gänget!
Din roll
Vi har i dagsläget en stark läkargrupp med specialister i allmänmedicin, flera ST läkare, AT/BT. Som specialist i allmänmedicin hos oss kommer du att arbeta med utredning och behandling av patienter på mottagningen. I tjänsten ingår även handledning av våra AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare och läkarstudenter.
Vi har kommit långt på vår digitaliseringsresa. Detta innebär bland annat att vi vid sidan om fysiska besök arbetar med chatt och videobesök samt tar stöd av AI för journalföring.
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker en specialist i allmänmedicin för deltidsarbete på vårdcentral. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där samarbetsförmåga och ett gott bemötande är viktiga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens
Inflytande och delaktighet i verksamheten
God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka
Flexibla arbetsförutsättningar
En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar
En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras
Frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandraSå ansöker du
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
