Specialist i allmänmedicin deltid

Capio Sverige AB / Läkarjobb / Stockholm
2025-12-29


Visa alla läkarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Danderyd, Huddinge eller i hela Sverige

Publiceringsdatum
2025-12-29

Om företaget
Välkommen till oss på Capio Vårdcentral Slussen!Capio Vårdcentral Slussen har ett utmärkt läge mitt i Stockholm. Med kommunikationer, t-bana och busstation alldeles i närheten, gör att det är lätt att ta sig till och från mottagningen. Vi är en välfungerande enhet med husläkarmottagning och hemsjukvård. Vi är ett team på ca 20 medarbetare med god sammanhållning och en stark laganda. Vi arbetar tvärprofessionellt kring våra patienter vilket både främjar en god arbetsmiljö och vi strävar efter att erbjuda våra ca 8000 listade patienter bästa möjliga vård. Välkommen i gänget!
Din roll
Vi har i dagsläget en stark läkargrupp med specialister i allmänmedicin, flera ST läkare, AT/BT. Som specialist i allmänmedicin hos oss kommer du att arbeta med utredning och behandling av patienter på mottagningen. I tjänsten ingår även handledning av våra AT-läkare, BT-läkare, ST-läkare och läkarstudenter.
Vi har kommit långt på vår digitaliseringsresa. Detta innebär bland annat att vi vid sidan om fysiska besök arbetar med chatt och videobesök samt tar stöd av AI för journalföring.
Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker en specialist i allmänmedicin för deltidsarbete på vårdcentral. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där samarbetsförmåga och ett gott bemötande är viktiga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Konkurrenskraftig lön utifrån din specifika kompetens

Inflytande och delaktighet i verksamheten

God arbetsmiljö som du aktivt kan påverka

Flexibla arbetsförutsättningar

En dynamisk arbetsplats med korta beslutsvägar

En arbetsplats med tydliga mål, där kvalitet och service prioriteras

Frukost varje fredag

En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra

Så ansöker du
Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, där samarbetsförmåga och ett gott bemötande är viktiga egenskaper.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6813689-1768947".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Capio Sverige AB (org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Götgatan 14 (visa karta)
118 46  STOCKHOLM

Arbetsplats
Capio

Jobbnummer
9665503

Prenumerera på jobb från Capio Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Capio Sverige AB: