Specialist i allmänmedicin
Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral / Läkarjobb / Östersund Visa alla läkarjobb i Östersund
2026-01-23
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Lugnviks hälsocentral i Östersund
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Primärvården inom Region Jämtland Härjedalen är organiserad i 4 närvårdsområden och sedan januari 2022 så är primärvården och ambulanssjukvården integrerade under god och nära vård. Varje närvårdsområde är en ekonomisk enhet som leds av en verksamhetschef. Primärvården ansvarar också för regionens sjukvårdsrådgivning, ungdomsmottagning och närvårdsavdelningen Näva, vilka samtliga är anslagsfinansierade. Inom område primärvård finns ett gott forskningsklimat och har status som universitetssjukvårdsenhet. Vår FoU enhet kan bistå med stöd och vetenskaplig handledning tillsammans med främst Umeå universitet.
Välkommen till oss på Lugnviks hälsocentral! Vi letar just nu efter en specialist i allmänmedicin, här hos oss får du möjlighet att göra skillnad för våra patienter och ge dem en trygg och professionell kontakt med vår hälsocentral där din roll är viktig och betydande. Hos oss får du chansen att arbeta dagtid i en välfungerande och välbemannad hälsocentral. Du blir en del av ett fantastiskt och energiskt team som alltid sätter patientens bästa i fokus. Lugnvik HC har ett nära samarbete med Lits Hälsocentral och hälsocentralerna har gemensamma enhetschefer som leder i ett samledarskap. Nu söker vi en legitimerad läkare som vill bidra med sin kompetens och hjälpa oss att växa och utvecklas. Är du intresserad av forskning? Då är vår region och primärvård perfekt för dig, eftersom vi är en universitetssjukvårdsenhet.
Vår läkargrupp består av:
• Distriktsläkare
• ST-läkare
• AT-läkare
Och vi har ett nära samarbete med andra yrkesgrupper på hälsocentralen. Vi prioriterar en god arbetsmiljö och ständig utveckling. Vi uppmuntrar förbättringar och alla bidrar till en härlig stämning och ett bra samarbete. Med cirka 7500 listade patienter arbetar vi alltid patientfokuserat och strävar efter att ge bästa möjliga vård.
Kom och bli en del av vårt fantastiska team på Lugnvik Hälsocentral!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi erbjuder en arbetsmiljö med ett lägre antal listade patienter per läkare, 1250 patienter per läkare, med justeringar för sidouppdrag och lägre tjänstgöringsgrad. Som läkare hos oss har du själv ansvar för din tidbok, då vi inte tillämpar fasta besöksmoduler. Du har således möjlighet att själv styra vilka patienter som bokas in, med undantag för akuttider. Detta ger dig en större flexibilitet att anpassa ditt dagsschema enligt egna önskemål, inklusive administrativ tid.
Vi har regelbundna läkarmöten en timme per vecka samt fortbildningsdagar fem dagar per år. Dessa fortbildningsdagar bidrar till att skapa en stark allmänmedicinsk gemenskap i regionen. Utöver detta erbjuds du plats i en FQ-grupp för fortbildning och reflektion i grupp fem dagar per år. Enstaka beredskapspass ingår i arbetet, och vi strävar efter en jämn fördelning av dessa pass inom området.
Område Primärvård har status som universitetssjukvårdsenhet och undervisning, handledning och utbildning av läkarstudenter vid Umeå universitet ingår som en del av tjänsten.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som är specialist inom allmänmedicin. Erfarenhet av arbete som specialistläkare inom allmänmedicin är meriterande, men vi söker även dig som blir klar inom kort. Du får gärna ha erfarenhet ifrån primärvård och egen forskning och forskarhandledning är meriterande men inte ett formellt krav för tjänsten.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt förmåga till samarbete då samarbete är A och O hos oss. Vi har ett starkt samarbete med Lits hälsocentral, inom läkargruppen i närvårdsområde Östersund samt alla professioner på vår hälsocentral. Du bör vara självgående och om du är nyutbildad, ställer frågor och är nyfiken. Det är av stor vikt att du ser våra patienter och kommer med ständiga förbättringar som utvecklar vår hälsocentral samt Primärvården.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Primärvården är en sjukvårdsenhet inom regionens hälso-och sjukvårdsförvaltning och där det bedrivs högskoleutbildning för läkarexamen och forskning. Detta innebär att samtliga sökande måste sakkunniggranskas av FoU-ansvarig inför eventuell anställning. Med anledning av detta måste ansökan innehålla nedan medföljande dokument:
• Ett strukturerat CV
• Intyg om läkarexamen från det eller de lärosäten där läkaren fullgjort sin grundutbildning. Detta gäller även läkare utbildade inom annat EU-land och i land utanför EU.
• Legitimationsbevis från Socialstyrelsen
• Specialistkompetensbevis från Socialstyrelsen
• Intyg/dokumentation om undervisningserfarenhet och eventuellt andra pedagogiska meriter.
• Om aktuellt intyg om akademisk grad, exempelvis medicine doktor eller docent, samt datum för disputation och titel på avhandlingen.
• Dokumenterad handledarutbildning
• Om tillämpligt fullständigt uppdaterad publikationslista.
• Eventuellt ytterligare dokumenterad meritering avseende exempelvis klinisk kunskap/erfarenhet, kliniskt utvecklingsarbete, ledningserfarenhet och annat som den sökande vill framhålla som meriterande för den sökta befattningen.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
