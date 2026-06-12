Spanskalärare åk 6-9, Axonaskolan

Edukatus Alliance AB / Grundskollärarjobb / Kristianstad
2026-06-12


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Skolalliansen Grundskola, Tollarp, Axona
Ett tydligt målfokus och verkligt lärande förenat i en stark gemenskap. Det är vad som kännetecknar Skolalliansens grundskolor. Här möts elever och medarbetare i en trygg och engagerande miljö där varje individ ges möjlighet att utvecklas – både kunskapsmässigt och socialt. Vi arbetar målinriktat för att skapa bästa möjliga förutsättningar för lärande, med fokus på trygghet i vardagen och ett genuint engagemang i varje elevs utveckling.

Publiceringsdatum
2026-06-12

Beskrivning
Våra ledord; trygghet, engagemang och lärande genomsyrar allt vi gör.
Axonaskolan i Tollarp är en F-9 skola med ca 170 elever. Axonaskolan är en del av Edukatus Alliance där vi arbetar aktivt med olika nätverk mellan våra skolor för att lära oss av och tillsammans med varandra och delar frikostigt med oss av vår kunskap och våra erfarenheter som präglas av kollegialt utbyte och samverkan. Vi har modet att ständigt utmana oss själva och utveckla vår undervisning.
Om rollen Som lärare i spanska för årskurs 6–9 kommer du planera, genomföra och utvärdera undervisningen samt bidra till skolans utvecklingsarbete. Du ansvarar för att skapa en inkluderande och motiverande undervisning som utgår från styrdokumenten och möter elevernas olika behov och förutsättningar.

Arbetsuppgifter
Planera, genomföra och bedöma undervisning i spanska för elever i årskurs 6–9

Anpassa undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar och kartläggningar

Arbeta formativt och dokumentera elevernas kunskapsutveckling

Samarbeta med vårdnadshavare och andra professioner för att stödja elevens lärande

Skapa en trygg och ordningsam lärmiljö med höga förväntningar

I rollen ingår inte mentorskap

Vi söker dig som:

Är legitimerad lärare för arbete med undervisning i spanska, för klass 6-9

Har god ämneskunskap och erfarenhet av undervisning i mellanstadiet och/eller högstadiet

Arbetar relationsbaserat, har tydlig pedagogisk ledarskap och kan skapa inkluderande lärmiljöer

Är kommunikativ, samarbetsinriktad och har förmåga att både arbeta självständigt och i team

Kvalifikationer
Till denna tjänst söker vi dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i spanska i årskurs 6–9. Det är meriterande om du även har behörighet att undervisa i engelska i årskurs 7–9.

Tidigare erfarenhet av undervisning är också meriterande

Förutsättningar för tjänsten:

Tjänsten är en tillsvidare på 40 % med start 260817 eller enligt överenskommelse. Edukatus Alliance tillämpar provanställning som en del av anställningsförfarandet.

Ansökningar hanteras löpande

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7899828-2050171".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Edukatus Alliance AB (org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Lundgrens väg 2B (visa karta)
298 32  TOLLARP

Arbetsplats
Edukatus Alliance

Jobbnummer
9961066

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