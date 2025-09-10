Spännande möjlighet för dig!
2025-09-10
Tänk om du glömt bort stereotypa redovisningsbyråer? Kom och jobba hos oss!
Den unga och innovativa redovisningsbyrån Nordic C-Management söker nya talanger till sitt team. Vi är en fullservice redovisningsbyrå som har nått den internationella marknaden, där du aktivt kan utveckla dina yrkeskunskaper. Vår arbetsgemenskap är känd för sina dåliga skämt, obefintliga hierarki och de bästa kollegorna.
Vi betonar vikten av att hålla isär arbete och fritid. Våra revisorer får i stort sett själva bestämma tyngden av sin arbetsbelastning. Vi arbetar inte med långa övertidsperioder, inte ens under bokslutsperioden.
Våra kontor finns i Nacka, flera orter i Finland och Estland samt Oslo. Vi arbetar från ett kontor, vilket är anledningen till att människoorienterad rekrytering är mycket viktig för oss. Vi vill att våra anställda ska trivas på sitt arbete och trivas med att komma till jobbet!
Vi söker en redovisningskonsult:
Du har förmodligen redan minst ett års erfarenhet av redovisningsarbete på en redovisningsbyrå. Du är duktig på redovisning och bokslut för både små och medelstora aktiebolag. Du vill även utveckla dina färdigheter på den internationella marknaden. Med effektivt arbete har du även möjlighet att förtjäna lönebonusar varje månad.
Ansök till tjänsten genom att skicka din ansökan + CV till jorgen@bokforingsproffsen.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
E-post: jorgen@bokforingsproffsen.se
Detta är ett heltidsjobb.
