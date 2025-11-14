Spännande heltidsjobb på Torsvik
Pokayoke AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2025-11-14
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pokayoke AB i Jönköping
, Nässjö
, Haninge
, Värnamo
, Borås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-11-14Om tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta i skift på Torsvik.
Du kommer tillhöra ett fantastiskt roligt team där du har möjlighet att utveckla din lagererfarenhet och truckkörning.
Du börjar med en visstidsanställning på 6 månader, med mycket goda chanser till tillsvidareanställning hos oss eller direkt hos kund.
Arbetstider: Måndag till fredag där du varierar i skiftgång.
Dagtid: Måndag - torsdag 6-15, fredag 6-12:30
Kvällstid: Måndag- torsdag 15-00, fredag 12:30-19.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande så ansök direkt! Arbetsuppgifter
Här kommer du jobba i en modern logistikmiljö med delar av produktionen automatiserad. Dina främsta uppgifter kommer vara att plocka/packa varor med plocktruck i ställage. Har du även erfarenhet av att lagra in med skjutstativtruck eller annan erfarenhet av truckar bidrar det såklart till fler möjlighet. Du behöver ha god fysisk förmåga för att kunna utföra uppgifterna, då du även lyfter varor för hand.
Vad vi söker
Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper. Vi söker en person som är social och framåt. Du behöver vara driven och noga, kanske en tävlingsmänniska eftersom du vill hålla ett högt tempo utan att tumma på kvaliteten. Att vara effektiv och hitta en väg för att utföra uppgifter på ett noga sätt kommer vara nyckeln för att lyckas hos oss.
Krav för tjänsten:
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• Truckkort A1
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av plock med truck
• Erfarenhet av skjutstativstruck, B3
• Körkort och tillgång till bil
Saknar du erfarenhet men har rätt personliga egenskaper? Sök ändå!
Använd fritexten och berätta om anledningen att du söker just detta arbetet!
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "950". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/ Jobbnummer
9605794