S&OP Specialist
Agile Resources AB / Bibliotekariejobb / Göteborg Visa alla bibliotekariejobb i Göteborg
2026-06-12
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Ta en nyckelroll i ett globalt S&OP-team och bidra till att säkra planering, prognoser och leveransprecision i en internationell miljö.
Här får du en central roll i ett globalt planeringsteam där du bidrar till att säkra samspelet mellan efterfrågan, utbud och leverans. Du arbetar nära flera funktioner och hjälper till att hålla planeringsprocesserna samman i en internationell miljö.
Om rollen
Du stöttar det globala S&OP-arbetet och säkerställer kontinuitet i planeringen.
Du arbetar nära Sales, Production, Finance och regionala marknader.
Du bidrar till både operativ leverans och förbättring av planeringsprocesser.
Det här kommer du göra
Driva den månatliga S&OP-processen med samordning av efterfrågan och utbud.
Konsolidera och kvalitetssäkra globala försäljningsprognoser.
Stötta produktionsallokering och volymbalansering mellan marknader och modeller.
Följa upp orderintag, backlog, lager och leveransutfall.
Ta fram strukturerad rapportering och beslutsunderlag för ledning.
Vi söker dig som har
Akademisk examen inom teknik, business, supply chain, finans eller liknande område.
2–5 års erfarenhet av S&OP, demand planning, supply chain eller fordonsrelaterad volymplanering.
God förståelse för prognostisering och balans mellan efterfrågan och utbud.
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta strukturerat med stora datamängder.
God kommunikationsförmåga och erfarenhet av att ta fram material för ledningsnivå.
Teknik & Verktyg
SAP IBP
SAP APO
Power BI
Excel
Python
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: Hybrid
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-bbf4d35c3546fbcf". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962250