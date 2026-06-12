Fault Trace and Uptime Engineer
Agile Resources AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2026-06-12
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Vill du arbeta med testfordon, felsökning och mjukvaruuppdateringar i en utvecklingsnära verkstadsmiljö i Göteborg? Här får du en central roll i att säkra att testflottan är redo för nästa körning.
Här får du en viktig roll i arbetet med testfordon i en utvecklingsmiljö där kvalitet, tillgänglighet och snabb felsökning står i fokus. Du arbetar nära både verkstad och utveckling för att säkra att fordonen är redo för test och användning.
Om rollen
Du ansvarar för felsökning, uppdateringar och reparationer på testfordon.
Rollen omfattar både elektriska och mekaniska arbetsmoment.
Du stöttar den dagliga verkstadsverksamheten och bidrar till ordning och struktur.
Du arbetar i en tvärfunktionell miljö med flera olika fordonsprojekt.
Det här kommer du göra
Utföra leveransservice, förberedelser och överlämning av testfordon.
Bygga kablage och genomföra projektanpassade fordonsändringar.
Felsöka el- och mekanikrelaterade problem med hjälp av analysverktyg.
Uppdatera mjukvara och hårdvara enligt arbetsorder och behov.
Stötta vid leveranser, expeditioner och arbete hos leverantörer vid behov.
Vi söker dig som har
Utbildning inom elteknik eller motsvarande praktisk erfarenhet.
Minst några års erfarenhet av arbete med kompletta fordon i verkstadsmiljö.
God förståelse för fordonens hårdvara, mjukvara och elsystem.
Vana av elektrisk felsökning med dator och relevanta analysverktyg.
B-körkort och goda kunskaper i engelska, muntligt och skriftligt.
Teknik & Verktyg
CANoe
CANalyzer
INCA
DSA
ZDS
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: På plats
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-f9bd8b698ec6c9ae". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962251