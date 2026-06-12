Interaction Designer - Automotive Lighting Experience
Agile Resources AB / Formgivarjobb / Göteborg Visa alla formgivarjobb i Göteborg
2026-06-12
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Skapa nästa generations ljusupplevelser i en internationell fordonsmiljö. Här får du forma koncept, animationer och visuella lösningar nära design och engineering.
Här får du vara med och forma framtidens ljusupplevelser i en internationell fordonsmiljö. Rollen passar dig som vill kombinera kreativ design med teknisk förståelse och nära samarbete med flera discipliner.
Om rollen
Du utvecklar interaktiva ljusupplevelser för både exteriör och interiör.
Du arbetar genom hela designprocessen, från idé till validering och implementeringsstöd.
Du samarbetar med design- och engineeringteam i Sverige och internationellt.
Det här kommer du göra
Skapa koncept, narrativ och motion-baserat innehåll för ljuslösningar.
Ta fram animationer, mönster och projektioner som stödjer användarupplevelsen.
Producera 2D- och 3D-visualiseringar för att kommunicera idéer tydligt.
Bidra till att lösa tekniska utmaningar utan att tappa varumärkesriktningen.
Vi söker dig som har
Utbildning inom design, interaction design, industrial design eller liknande.
Praktisk erfarenhet av motion design, animation och 3D-visualisering.
God förståelse för UX- och interaction design-principer.
Förmåga att presentera idéer tydligt för både tekniska och icke-tekniska målgrupper.
Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
Teknik & Verktyg
After Effects
Blender
Adobe Creative Suite
Figma
Praktisk information
Ort: Göteborg
Arbetssätt: På plats
Språk: Engelska Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jp-5b4c047aaec4602a". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agile Resources AB
(org.nr 559359-5258)
417 53 GÖTEBORG Kontakt
Rekryterare
Neethi Gopinadh neethi.gopinadh@agile.nu 0760203611 Jobbnummer
9962249