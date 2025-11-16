South Indian Specialty Chef

Saravanaa Indisk AB / Kockjobb / Uppsala
2025-11-16


Vi letar efter en sydindisk kock som kan laga chettinad-rätter. Vi är specialiserad restaurang och ingår i en stor kedja Saravanaa Bhavan som har 85 restauranger utanför Indien. Deras restauranger sprids över hela världen och serverar äkta sydindisk mat.

Kocken borde veta hur man förbereder vegetarisk / vegansk sydindisk mat. Erfarenhet från Europa är en extra fördel.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: arunmohan999@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Saravanaa Indisk AB (org.nr 559036-6091)
751 04  UPPSALA

