South Indian Specialty Chef
Saravanaa Indisk AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2025-11-16
Vi letar efter en sydindisk kock som kan laga chettinad-rätter. Vi är specialiserad restaurang och ingår i en stor kedja Saravanaa Bhavan som har 85 restauranger utanför Indien. Deras restauranger sprids över hela världen och serverar äkta sydindisk mat.
Kocken borde veta hur man förbereder vegetarisk / vegansk sydindisk mat. Erfarenhet från Europa är en extra fördel.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: arunmohan999@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saravanaa Indisk AB
751 04 UPPSALA Arbetsplats
