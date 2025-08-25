Souschef / Alc kock kvällstid fast anställning

R.M recruit AB / Kockjobb / Malmö
2025-08-25


Hej nu är det dags att rekrytera mera!
Vi på RM recruit Ab rekryterar på uppdrag av kund souschef alternativt mycket erfaren Alc kock för heltidsanställning till Alc restaurang i centrala Malmö.
Du blir anställd på restaurangen vi rekryterar enbart tjänsten.
Arbetet är kvällstid och varannan helg med reservation för enstaka luncher.
Självklart bra lön och villkor! Arbetet börjar med en kort provanställning.
Start senast 1 september
Skicka ditt cv och skriv några rader om dig själv så hörs vi snart!
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jobb@rekryteramera.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
R.M recruit AB (org.nr 559498-6506), http://www.rekryteramera.se
Malmö (visa karta)
217 45  MALMÖ

Arbetsplats
R M recruit AB

Jobbnummer
9474805

