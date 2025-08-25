Souschef / Alc kock kvällstid fast anställning

Hej nu är det dags att rekrytera mera! Vi på RM recruit Ab rekryterar på uppdrag av kund souschef alternativt mycket erfaren Alc kock för heltidsanställning till Alc restaurang i centrala Malmö. Du blir anställd på restaurangen vi rekryterar enbart tjänsten. Arbetet är kvällstid och varannan helg med reservation för enstaka luncher. Självklart bra lön och villkor! Arbetet börjar med en kort provanställning. Start senast 1 september Skicka ditt cv och skriv några rader om dig själv så hörs vi snart! Välkommen!