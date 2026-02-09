Souschef
Har du en genuin kärlek till matlagning och trivs bäst när du står mitt i köket tillsammans med ditt team?
Då kan du vara den vi söker. Vi letar efter en driven och engagerad souchef som vill ta nästa steg i karriären!Här får du chansen att kombinera hands-on matlagning med personalansvar, i en miljö där kvalitet, kreativitet och arbetsglädje står i centrum.
Dina huvudsakliga uppgifter
Arbeta aktivt i köket - du leder genom att laga mat, inspirera och stötta teamet.
Ansvara för planering, drift och kvalitet i köket tillsammans med kökschefen.
Personalansvar för köksteamet: schemaläggning, utvecklingssamtal och daglig coachning.
Bidra till menyutveckling, råvaruval och höga hygienstandarder. Säkerställa ett positivt arbetsklimat och ett sammansvetsat team.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som kock, gärna i en ledande roll med personalansvar
Brinner för matlagning och vill vara en närvarande, praktisk ledare.
Har ett öga för detaljer och en vilja att utveckla både människor och mat. Är strukturerad, prestigelös och trivs i ett högt tempo.
Ser glädjen i att skapa en arbetsplats där alla trivs och växer.
Vi erbjuder
En inspirerande arbetsmiljö med passionerade kollegor.
Möjlighet att påverka menyer och kökets utveckling.
En arbetsplats där ditt ledarskap och din matglädje gör skillnad.
Konkurrenskraftiga villkor och trygga anställningsförhållanden.
Övrigt
Om du känner igen dig i ovanstående och tycker att det låter som en intressant utmaning, är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
