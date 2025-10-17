Sous Chef
2025-10-17
Drömmer du om att jobba i fantastiska miljöer? Brinner du också för att skapa kulinariska upplevelser och vara kreativ på din arbetsplats? Perfekt! Då är du den vi söker. Bli en del av vårt köksteam på Aspenäs Herrgård!
Hos oss på Aspenäs herrgård får du chansen att vara med på en resa där du slängs tillbaka i historien i en över 200 år gammal herrgård med en härlig kombination av modernitet både i och runtom herrgården. Vi låter dig utforska i dina kunskaper och utvecklas tillsammans med dina kollegor i köket och resterande kollegor på hotellet.
Om rollen:
Vi söker dig som är utbildad kock med minst 5 års erfarenhet , gärna med erfarenhet från Fine-dining & Hotell.
Vi älskar kreativitet och hoppas att du gör detsamma! Att utforska i dina kunskaper och utvecklas är viktigt för oss, likaså att vara stresstålig - detta är ett måste i vår bransch, då varje dag inte är en annan lik.
Du har goda kunskaper och tycker det är lika roligt med varm- och kallkök.
Att vara service-minded och ha gästen i fokus ser vi som en självklarhet.
Eftersom vi i grund och botten är en konferensanläggning men också riktar oss mot privatgäster samt fest och bröllopsgäster är det viktigt att du är anpassningsbar inom dessa tre fälten.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Har erfarenhet av liknande arbete som kock i ledande befattning.
Kan leverera exceptionell service.
Är kommunikativ och har förmågan att samarbeta nära med kökschefen.
Kan navigera och lösa problem i en hektisk miljö.
Är dedikerad till att skapa en positiv och professionell atmosfär.
Att du är en ordningssam & duktig matlagare
Vem letar vi efter?
Vi söker efter dig som har känsla för service och helt enkelt älskar att laga riktigt god mat. Du utstrålar en härlig energi och kan arbeta bra ihop med dina medarbetare för att våra gäster ska bli nöjda. Du är lugn och stresstålig i situationer som det behövs. Du är en person som vill utvecklas och dela med dig av dina kreativa lösningar.
Praktisk information om rollen:
Sedvanliga uppgifter som Sous-chef ,köksmästarens närmaste man .
Arbetstiden är förlagd till både dag och kvällstid. Helgtjänstgöring förekommer.
Lön enligt överenskommelse.
Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag och givetvis en fantastisk miljö.
Är du intresserad av denna tjänst så skicka en skriftlig ansökan till Kökschef Lasse Nilsson på mail: lars.nilsson@aspenasherrgard.com
Vänta inte med att skicka in din ansökan! Intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
E-post: lars.nilsson@aspenasherrgard.com Omfattning
Aspenäs Herrgård AB
Aspenäsvägen
443 91 LERUM
Aspenäs Herrgård
