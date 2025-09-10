Sotare
2025-09-10
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
Är du vår nya kollega?
Vi söker en ny sotare till vårt team!
Vi är ett etablerat sotningsföretag som har funnits sedan 1968. Med lång erfarenhet och stolta traditioner arbetar vi för att skapa trygghet genom sotning och brandskydd.
Nu behöver vi bli fler och söker nya kollegor - både dig som har erfarenhet av arbetet sedan tidigare och dig som vill lära dig yrket från grunden.
Som sotare gör du ett viktigt arbete för att förebygga bränder och bidra till bättre inomhusmiljö. Du arbetar med att sota eldstäder, rökkanaler och rensning av ventilationssystem. Arbetet sker både inomhus och utomhus, i bostäder, fastigheter och industrier. Det är ett varierande yrke med mycket eget ansvar och många möten med människor - ingen dag är den andra lik.
Vi söker dig som är strukturerad, positiv och har ett naturligt sinne för ordning och reda. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du värdesätter samarbetet och gemenskapen i ett team. I rollen kommer du dagligen möta kunder i deras hem, vilket gör att du blir en viktig representant för oss. Därför är det avgörande att du är serviceinriktad, lyhörd och har en ödmjuk inställning.
Vi söker dig som:
• Är arbetsvillig, ansvarstagande och noggrann.
• Trivs med praktiskt arbete och mötet med människor.
• Har B-körkort.
Vi erbjuder:
• En trygg anställning i ett företag med lång historia.
• Trevliga och kunniga kollegor.
• Lön enligt avtal.
• Vi har kollektivavtal.
• Ett yrke där du gör en viktig insats för brandsäkerhet och hälsa.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 9 oktober. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: anette.rolfmark@sotarna.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan sotare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Sotningsdistrikt AB
(org.nr 556567-8389)
Industrigatan 9 (visa karta
)
372 31 RONNEBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Anette Rolfmark anette.rolfmark@sotarna.nu Jobbnummer
9500977