Sortimentansvarig - Ahlsell Retail
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På Ahlsell kommer du till en varm kultur där våra värdeord enkelhet, ansvar och öppenhet genomsyrar vår verksamhet. Värdeorden beskriver hur vi arbetar och hur vi förhåller oss till kunder, leverantörer, samhället och inte minst, till varandra. Vill du vara med och göra skillnad? Vår vision på Ahlsell - Vi bygger ett mer hållbart samhälle - beskriver vad vår verksamhet och erbjudande syftar till. På Ahlsell är vi en del av våra kunders vardag, vi hjälper dem att göra det enklare att vara proffs.På Ahlsell är medarbetarna det viktigaste vi har och tillsammans med vårt engagemang och kunskap kan vi varje dag bli bättre än igår. För att trivas hos oss gillar du att jobba i en öppen, positiv och entreprenörsdriven kultur där du får möjlighet att växa och utvecklas. Helt enkelt "den bästa tiden i ditt arbetsliv" – vårt medarbetarlöfte till dig!
Sortimentansvarig EL, VVS, Förnödenheter & Skydd (PSU) – Ahlsell Retail (Gelia & Skydda)
Brinner du för sortimentsutveckling, affärer och starka leverantörsrelationer? Vill du vara med och utveckla några av Nordens starkaste varumärken inom installations- och arbetsmiljöprodukter? Då kan detta vara rollen för dig.
Som Sortimentansvarig inom Ahlsell Retail får du en nyckelroll i utvecklingen av våra produktområden EL, VVS, Förnödenheter och Skydd (PSU) under varumärkena Gelia och Skydda. Du ansvarar för att säkerställa ett konkurrenskraftigt, lönsamt och marknadsanpassat sortiment som möter behoven hos både återförsäljare och slutkunder.
Du kommer att arbeta nära leverantörer, interna funktioner och marknaden för att utveckla affären, identifiera nya möjligheter och stärka våra positioner inom respektive kategori. Rollen passar dig som drivs av att kombinera kommersiellt tänkande med ett starkt kund- och sortimentsfokus.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos Ahlsell Retail blir du en del av ett engagerat team där samarbete, kunskapsutbyte och affärsmässighet står i centrum. Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor inom produktledning, inköp, marknad och försäljning, och får stora möjligheter att påverka både sortimentets utveckling och affärens resultat.
Våra värderingar – Ansvar, Öppenhet och Enkelhet – genomsyrar vårt arbetssätt. Vi tror på att utvecklas tillsammans, ta initiativ och skapa framgång genom starka relationer, både internt och externt.
Som en del av Ahlsellkoncernen arbetar vi aktivt med hållbarhet, inkludering och långsiktig affärsutveckling. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas utveckling och trivsel är lika viktiga som våra affärsresultat.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som Sortimentansvarig ansvarar du för att utveckla, förvalta och optimera sortimentet inom EL, VVS, Förnödenheter och Skydd (PSU). Du säkerställer att våra produkter och erbjudanden är relevanta, konkurrenskraftiga och lönsamma i våra olika försäljningskanaler.
Exempel på arbetsuppgifter:
Delta i utveckling och förvaltning av sortimentet inom dina kategorier
Utforma och genomföra kategori- och sortimentsstrategier
Driva leverantörssamarbeten och årliga förhandlingar
Identifiera och introducera nya produkter, koncept och marknadsmöjligheter
Ansvara för grundprissättning, marginalutveckling och lönsamhetsuppföljning
Vara med i utvecklingen av egna varumärken och produktkoncept
Säkerställa att sortimentet är anpassat för olika försäljningskanaler och kundsegment
Arbeta nära marknads- och försäljningsorganisationen kring kampanjer, lanseringar och sortimentsaktiviteter
Följa marknadsutveckling, trender och kundbehov för att säkerställa ett relevant erbjudande
Analysera försäljningsdata, lagerutveckling och nyckeltal för att optimera affären
Delta i leverantörsbesök, mässor och branschaktiviteter
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av sortimentsutveckling, kategoriarbete, inköp eller försäljning , gärna inom bygg, installation, verktyg, arbetsmiljö eller närliggande branscher.
Du är affärsorienterad, analytisk och trivs med att kombinera strategiskt arbete med operativt genomförande. Du har ett genuint intresse för produkter och marknadsutveckling samt förmåga att omsätta insikter till konkreta affärsmöjligheter.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Är van att förhandla och bygga långsiktiga leverantörsrelationer
Har god affärsförståelse och erfarenhet av att arbeta med lönsamhet, prissättning och sortimentsstyrning
Är strukturerad och van att arbeta datadrivet
Har god analytisk förmåga och erfarenhet av att hantera större informationsmängder
Har mycket goda kunskaper i Excel och affärssystem
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift
Är relationsskapande och trivs med att samarbeta över organisatoriska gränser
Erfarenhet från retail, grossistverksamhet eller leverantörsledet inom EL, VVS, Förnödnheter eller Skydd (PSU) är meriterande.
Hos oss får du möjlighet att påverka utvecklingen av välkända varumärken och bidra till att skapa marknadens mest attraktiva sortiment. Välkommen att bli en del av Ahlsell Retail och vår fortsatta tillväxtresa.
Vi erbjuder
Att arbeta som Sortimentsansvarig ger dig goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Tillträde: Omgående enligt överenskommelse.
Placering: Närmaste kontor gärna i närheten av Grästorp, Ulricehamn, Göteborg, Malmö eller Stockholm
Ansökan: Ansökan sker via Ahlsells hemsida. http://www.ahlsell.se/.
Urval sker löpande, men vi vill ha din ansökan senast 2026-07-20.
Kontakt: Vid frågor kring tjänsten kontaktar du Johan Orest, johan.orest@gelia.se
, tel. 0708-297963.
Ahlsell finns där människor bor, arbetar och lever sina liv. Som ledande distributör av teknisk installation driver vi tillsammans med våra kunder utvecklingen för de som tillverkar, installerar, bygger, reparerar och underhåller. Med ett brett sortiment av hållbara produkter och tjänster, vår specialistkunskap och med logistik i världsklass är det vårt jobb att göra våra professionella kunders vardag enklare. Med en omsättning på ca 50 miljarder SEK, ca 7 500 medarbetare, över 300 butiker och fyra centrallager, gör vi allt för att uppfylla vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare att vara proffs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ahlsell Sverige AB
(org.nr 556012-9206), https://www.ahlsell.se/
412 82 GÖTEBORG Kontakt
Assortment & Offeringmanager
Johan Orest johan.orest@ahlsell.se +46708297963 Jobbnummer
9973971