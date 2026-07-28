Projektledare till Samsjuklighetsreformen
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2026-07-28
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Ref: 20261733Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Samsjuklighetsreformen innebär en omfattande omställning för både region och kommun. Reformens intentioner betonar ett sammanhållet, personcentrerat och samordnat stöd för personer med samsjuklighet, där arbetsmarknads- och socialförvaltningen och funktionsstödsförvaltningen behöver utveckla gemensamma arbetssätt, strukturer och ansvarsfördelning. För att lyckas krävs ett strategiskt och långsiktigt förändringsarbete som genomförs i nära samverkan mellan våra organisationer och inom stadens socialförvaltningar.
Inför reformens ikraftträdande den 1 januari 2028 behöver både regionen och kommunen genomföra förberedelser, analyser och organisatoriska anpassningar. För att säkerställa att detta arbete bedrivs strukturerat, samordnat och i linje med reformens intentioner söker vi härmed en projektledare som ska hålla i socialtjänstens arbete.
Projektledaren ansvarar för att driva utvecklingen av arbetssätt, processer, strukturer och organisation utifrån socialtjänstens förändrade uppdrag. Rollen stödjer ledningsstrukturen i utveckling och beslut av insatser, metoder och uppföljning i enlighet med nya förutsättningar. Arbetet spänner från strategiska utvecklingsfrågor till operativt processtöd.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Att i enlighet med projektdirektivet;
Kartlägga och sammanställa nuvarande strukturer och pågående processer inom samsjuklighetsområdet.
Producera beslutsunderlag för det förändrande uppdraget avseende utredning, bedömning, insatser och uppföljning.
Leda och facilitera utvecklingsprojekt, förbättringsarbete och tvärprofessionella arbetsgrupper.
Stödja verksamheten i implementering av projektets delleveranser.
I samverkan med Region Skåne ta fram beslutsunderlag för samordnad/integrerad verksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen om minst 180 hp inom socialt arbete, beteendevetenskap, folkhälsa, psykologi, sociologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Du har flera års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten, gärna inom myndighetsutövning eller öppenvård med inriktning mot skadligt bruk och beroende. Vidare har du erfarenhet av att leda utvecklings- och förändringsarbete samt erfarenhet av projektledning. Erfarenhet av samverkan med regionen och andra aktörer inom vård- och stödsystemet är ett krav. Har du dessutom utbildning inom projektledning är det meriterande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av att leda workshops, utvecklingsarbeten och implementeringsprocesser.
Du uttrycker dig mycket väl på svenska, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen har du mycket god analytisk förmåga och kan identifiera, strukturera och sammanställa komplexa frågeställningar till tydliga beslutsunderlag. Du har även en god pedagogisk förmåga och kan anpassa och förmedla komplex information på ett tydligt och engagerande sätt till olika målgrupper. Som person är du relationsskapande och lyhörd, med förmåga att skapa delaktighet och få med dig andra i förändring. Du är strukturerad och kvalitetsmedveten, samtidigt som du är modig och trygg i att utmana befintliga strukturer och arbetssätt när det behövs för att driva utveckling framåt. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina processer, men är också samarbetsinriktad och trivs i tvärprofessionella sammanhang. Du har en bred förståelse för socialtjänstens uppdrag och god kännedom om målgruppen.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för kvalitet och utveckling är en del av staben och består av sex enheter. Med ett förvaltningsövergripande uppdrag stödjer och stärker avdelningen kvalitet, rättssäkerhet och utveckling inom förvaltningens arbete. Uppdraget omfattar bland annat analys, samordning och kvalificerat stöd till verksamheten, förvaltningsledningen och nämnden, med fokus på följsamhet till grunduppdraget och förflyttning mot kommunfullmäktiges mål.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar cirka 2800 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
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Information om tjänsten
Anställningsform: Projektanställning tom juni 2027, med möjlighet till förlängning.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående enligt överenskommelse. Övrig information
Intervjuer planeras att genomföras den 25/8 och 27/8.
Observera att vi i Malmö stad har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor. Detta gör vi för att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du uppvisa examensbevis från efterfrågad utbildning samt id-handling (pass eller nationellt id-kort). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261733". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig kontakt
Vision Malmöavdelningen visionavdelningen@malmo.se +4640304830 Jobbnummer
10014397