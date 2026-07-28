Befälhavare till Lakeway Express - Wallenius Marine
Walleniusrederierna Aktiebolag / Fartygsbefälsjobb / Stockholm Visa alla fartygsbefälsjobb i Stockholm
2026-07-28
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Wallenius Marine är ett svenskt rederi som tillhandahåller tjänster inom Ship Management och Ship Design/Newbuilding. Vår vision är att leda vägen mot verkligt hållbar sjöfart. För att komma dit tror vi på innovativ design, sustaintech, digitalisering och partnerskap. Under de senaste åren har vi byggt energieffektiva multi-fuel fartyg och LNG/batterihybrider. Vi designar också koncept med vinddrivna lastfartyg som släpper ut 90% mindre luftutsläpp än de mest energieffektiva fartygen idag. Som en del av vårt team blir du delaktig i att driva projekt som sätter nya standarder och formar framtidens sjöfart.
Våra huvudsakliga affärsområden är:
• Ship Management: Vi ansvarar för teknisk förvaltning och bemanning av fartyg för kunder över hela världen. Genom nära samarbete med våra kunder optimerar vi fartygens livslängd och drift, alltid med hållbarhet och innovation i fokus.
• Fartygsdesign och nybyggnad: Sedan mitten av 1990-talet har vi levererat närmare 70 ny- och ombyggnader – ett arv vi är stolta över och bygger vidare på. Tillsammans kan vi skapa nästa kapitel i sjöfartens historia.
Wallenius Marine är en del av familjeägda Soya Group, som har varit en föregångare inom den globala sjöfartsnäringen sedan 1934. Läs mer på soyagroup.com
1 plats(er).
Vi på Wallenius Marine söker nu en befälhavare till fartyget Lakeway Express. Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Tjänsten som befälhavare ombord på Lakeway Express är utvecklande, variationsrik och tempofylld. Som befäl kommer du ha det övergripande ansvaret för fartyget, besättningen, lasten och säkerheten ombord.
I rollen är det varierade arbetsuppgifter, där det ställs krav på kommunikation, ledarskap, struktur och att få alla som arbetar på fartyget att trivas, arbeta effektivt och samarbeta.
Som befälhavare blir du även ett ansikte utåt för såväl Wallenius som fartyget i sig. I kontakt med hamnar, myndigheter, kunder och kontoret ser vi detta som en viktig del att kunna hantera. Tjänsten innebär att du blir arbetsgivarens representant ombord.
Ombord på Lakeway Express arbetar både Filippinsk och Svensk besättning. Engelska är vårat säkerhets- såväl som sociala språk ombord. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, som inleds med sedvanlig provanställning
Törnlängd: ca 4 veckor
Svensk flagg
Tillträde enligt överenskommelse.Tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat sökdatumKvalifikationer
Krav för tjänsten är:
Behörighet som befälhavare
Giltiga certifikat och intyg för tjänsten i enlighet med STCW Manila
Goda kunskaper i engelska - att kunna uttrycka dig i både tal och skrift
Har dokumenterad arbetslivserfarenhet som befälhavare sen tidigare
Meriterande och personliga egenskaper
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet från liknande Ro-Ro fartyg
Du är en positiv person som är självgående, initiativtagande och en trygg ledare som har ett driv och stimuleras av nya utmaningar. Ditt arbetssätt är serviceinriktat, lösningsorienterat och har ett säkerhetsfokus. Det är viktigt att du är kommunikativ, värdesätter samarbete med andra och har insikt i hur det är att leda olika nationaliteter.
Ledarskapet är en hörnsten i rollen som befäl. Vi ser att du genom ditt ledarskap kan främja engagemang och en trygg arbetsplats. Där besättningen förstår sitt ansvar, har möjlighet att genomföra sitt jobb på bästa sätt, och trivs i miljön ombord.
Vi förväntar oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, engagerat och öppet sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för likabehandling, mångfald och inkludering och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.
Eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Stor vikt kommer att läggas vid såväl kompetens som personlighet.
Övrig info
Rekrytering sker fortlöpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.Vänligen noteraatt vi inte hanterar någon ansökan via e-mail.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12780". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Walleniusrederierna Aktiebolag
(org.nr 556033-5928)
PO Box 17086 (visa karta
)
104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Soya Group , Wallenius Marine Sea personnel Kontakt
SBF
Malin Persson malin.persson@sjobefal.se Jobbnummer
10014409