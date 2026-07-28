Nanny/Lärare till pojke på Kungsholmen
VivBon AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VivBon AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
En familj på Kungsholmen söker en trygg och engagerad nanny med erfarenhet av barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF), gärna Asperger/autismspektrum. De vill ha hjälp till deras son på 8 år, han talar flytande svenska och behöver en stöttande vuxen efter skolan.
Arbetstiderna är onsdag, torsdag och fredag ca 13.30–16.30. Familjen söker i första hand hjälp tre dagar i veckan, men kan erbjuda fler timmar om det passar både familjen och nannyn.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Hämta barnet från skolan.
Läsa och hjälpa till med läxor för att stötta hans läsutveckling.
Hitta på aktiviteter anpassade efter hans behov och intressen.
Vid behov hjälpa till med enklare mellanmål.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta med barn, gärna med NPF/Asperger eller liknande.
Är lugn, tålmodig och strukturerad.
Talar svenska.
Kan skapa en långsiktig och positiv relation med barnet.
Låter det här som ett uppdrag för dig? Ansök idag och berätta om din erfarenhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivbon AB
(org.nr 559114-0594), https://vivbon.se/nanny-larare-till-pojke-pa-kungsholmen/ Jobbnummer
10014402