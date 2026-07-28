Kommunikatör med ansvar för sociala medier sökes till Drottning Blanka i Ör
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2026-07-28
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Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Det här blir du en del av
Välkommen till Drottning Blankas Gymnasieskola i Örebro! Vi är en gymnasieskola med drygt 330 elever och omkring 30 medarbetare. Hos oss erbjuds Barn- och fritidsprogrammet, Försäljnings- och serviceprogrammet, Frisör- och stylistprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. Skolan har funnits i Örebro i många år, tidigare under namnet Plusgymnasiet.Hos oss genomsyrar devisen "Det är viktigt för oss att det går bra för dig" allt vi gör. Det märks också i våra elevers upplevelse av skolan, där trivseln är hög och många av våra nya elever hittar till oss genom rekommendationer från tidigare och nuvarande elever. Vi vill att fler blivande gymnasieelever ska upptäcka vilka vi är, vad vi erbjuder och känna till oss när de gör sitt gymnasieval. Därför söker vi nu en kommunikatör med fokus på sociala medier – och det är här du kommer in i bilden!
Det här erbjuder vi dig
Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att utveckla och synliggöra Drottning Blankas Gymnasieskola i Örebro. Du kommer att ansvara för skolans kommunikation i sociala medier och vara med och skapa innehåll som visar vilka vi är, vad vi står för och varför elever trivs hos oss.Du arbetar utifrån vår befintliga marknadsföringsplan, men vi vill också att du bidrar med nya idéer och utvecklar vårt sätt att nå framtidens gymnasieelever. Vi söker dig som ser möjligheter, vågar testa nytt och har ett öga för innehåll som engagerar.I rollen planerar, producerar och publicerar du innehåll till våra sociala medier. Du fotograferar, filmar, skriver texter och skapar material som speglar vardagen på skolan och lyfter fram våra elever, utbildningar och aktiviteter.Du kommer också att vara delaktig i arbetet med våra elevambassadörer samt medverka vid öppet hus, skolbesök, gymnasiemässor och andra marknadsföringsaktiviteter. Du arbetar nära rektor och skolans personal, samtidigt som du har stor frihet att planera och driva ditt arbete.Vi tror inte att vår skola passar alla – och det är helt okej. Däremot vill vi att varje blivande gymnasieelev i Örebro ska veta vilka vi är, vad vi erbjuder och känna att Drottning Blanka är ett självklart alternativ att ta ställning till inför gymnasievalet. Där kommer du att spela en avgörande roll.Du får stort utrymme att själv påverka innehåll, idéer och arbetssätt. Vi söker dig som vill vara med och utveckla hur vi kommunicerar och bygger vårt varumärke.
Vi tror att du...
Du har ett genuint intresse för kommunikation, marknadsföring och sociala medier. Du har erfarenhet av att planera, skapa och publicera innehåll för digitala kanaler och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt.Du är en skicklig skribent med god känsla för målgruppsanpassad kommunikation och har ett öga för foto, film och grafisk form. Du känner dig trygg i att använda de vanligaste verktygen för att skapa och redigera innehåll och har god förståelse för hur olika sociala medier fungerar.Som person är du kreativ, initiativtagande och självgående. Du har lätt för att skapa relationer och trivs i mötet med människor, särskilt ungdomar. Du är strukturerad, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och vågar komma med nya idéer samtidigt som du har förmågan att driva dem i mål.Du är nyfiken, prestigelös och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik. Du har förmågan att se möjligheter i vardagen och omvandla dem till innehåll som engagerar och inspirerar.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker framför allt en person som vill bidra till att utveckla vår skolas synlighet och varumärke.
Övrig information
Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare. Bland dessa förmåner finns också personalkortet, som ger en mängd rabatter på flera stora och välkända varumärken.
Tillträdesdag: Augusti/september, enligt överenskommelsePlaceringsort: ÖrebroAnställningsform: Visstid tom. i första hand 22 december. Omfattning: 30%Sista dag att ansöka är 2026-08-16Vi kallar löpande till intervju. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Kontaktperson: Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt med rektor Anton Andersson. Kontakt önskas i ett första skede ske genom mail, då denna tjänst skulle kunna ha ett stort antal sökande. Anton nås på: anton.andersson@dbgy.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in ditt CV tillsammans med några rader om varför du söker tjänsten. Har du exempel på innehåll du själv har skapat? Bifoga gärna inlägg från sociala medier, foto, film, grafiskt material eller annat som visar din kreativitet och kommunikativa förmåga. Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt och återkommer med besked till dig så snart vi fattat ett beslut.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.
Vi är en del av AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag. Välkommen att läsa mer på www.academedia.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
703 54 ÖREBRO Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Anton Andersson anton.andersson@dbgy.se Jobbnummer
10014414