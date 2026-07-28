Registrator/handläggare vik
Simrishamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen / Administratörsjobb / Simrishamn Visa alla administratörsjobb i Simrishamn
2026-07-28
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Välkommen till Simrishamns kommun! Kommunen där omgivningarna skapar guldkant i vardagen. Här blir du en del av något stort. Med ditt bemötande och engagemang spelar du en huvudroll i att göra vardagen bättre för våra kommunmedborgare. Närheten och litenheten är vår styrka, den skapar en familjär stämning, ger våra uppdrag bredd och dig goda möjligheter att utvecklas. Vi strävar efter att arbeta med tillit i organisationens alla led och ett meningsfullt och hållbart arbetsliv. Här blir du en del av något stort, men aldrig en i mängden.
Vi söker nu en registrator som även vill vara delaktig i kommunens administrativa och demokratiska processer genom att arbeta med ärendeberedning inför politiska beslut. Tjänsten är ett vikariat och erbjuder ett varierat, utvecklande och meningsfullt arbete där du får möjlighet att kombinera registratorsuppgifter med kvalificerad handläggning.
Du kommer att tillhöra Kommunstyrelseförvaltningen och arbeta nära kollegor inom olika verksamhetsområden. Tillsammans bidrar ni till att ge stöd och service till kommunens förvaltningar, förtroendevalda och medborgare samt säkerställa en rättssäker och effektiv hantering av kommunens ärenden och handlingar.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Som registrator/handläggare har du en viktig roll i kommunens informations- och ärendehantering. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
• Registrering och hantering av inkommande och utgående handlingar.
• Ansvar för diarieföring och dokumenthantering enligt gällande lagstiftning och kommunens rutiner.
• Hantering av förfrågningar om allmänna handlingar, inklusive sekretessprövning och utlämnande.
• Stöd till verksamheterna i frågor som rör offentlighet, sekretess och dokumenthantering.
• Beredning av ärenden inför politiska beslut, inklusive framtagande av underlag och kvalitetssäkring av beslutsprocessen.
• Övrig handläggning och administration som förekommer inom kommunstyrelseförvaltningens verksamhet.
Arbetet innebär många kontaktytor och ställer krav på god samarbetsförmåga, servicekänsla och ett strukturerat arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom exempelvis juridik, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Alternativt annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig.
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
• God administrativ förmåga och vana att arbeta i digitala system.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet.
• Erfarenhet av registratur, diarieföring och dokumenthantering.
• Kunskap om offentlighets- och sekretesslagstiftningen.
• Erfarenhet av ärendeberedning inför politiska nämnder eller styrelser.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du har förmåga att planera och prioritera ditt arbete samt arbetar självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete med andra. Eftersom rollen innebär många kontakter är det viktigt att du är serviceinriktad och har en god kommunikativ förmåga. Du är trygg i att hantera information på ett rättssäkert och professionellt sätt samt har ett intresse för offentlig förvaltning och demokratiska processer.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde så snart som möjligt. Vikariat till och med juni 2027, med eventuell möjlighet till förlängning. , upphör: 2027-06-30 .
Här kan du läsa mer om att arbeta i Simrishamns kommun: https://www.simrishamn.se/om-kommunen/karriar-i-simrishamn
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR för vägledning i hur du ansöker.
Vi har gjort våra kanalval och tackar vänligt nej till kontakt från annons- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337538 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simrishamns Kommun
(org.nr 212000-0969)
Stortorget 6 (visa karta
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272 22 SIMRISHAMN Arbetsplats
Simrishamns kommun, Kommunstyrelseförvaltningen Kontakt
Facklig företrädare nås via Kontakt Simrishamn +46414819000 Jobbnummer
10014398