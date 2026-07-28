Säljkonsult inom elhandel - Lund

Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Säljarjobb / Lund
2026-07-28


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Vi söker en kommunikativ och resultatinriktad säljare för ett heltidsuppdrag inom elhandel. Du blir en del av ett växande team och arbetar med utgående försäljning av elavtal till privatkunder.
Vi söker dig som
Trivs med telefonen som främsta arbetsverktyg och motiveras av tydliga mål. Du är förtroendeingivande, lyhörd och van att identifiera kundbehov och driva samtal mot avslut.

Publiceringsdatum
2026-07-28

Dina arbetsuppgifter
Kontakta privatkunder genom utgående telefonsamtal

Presentera och sälja elhandelsavtal utifrån kundens behov

Arbeta aktivt med invändningshantering och avslutsteknik

Arbeta mot uppsatta mål inom försäljning, konvertering och kvalitet

Dokumentera kunddialoger och försäljningsaktiviteter i CRM-system

Följa gällande regelverk och interna försäljningsprocesser

Delta i coaching, uppföljningar och säljmöten

Bidra till teamets utveckling genom att dela erfarenheter och arbetssätt

Obligatoriska krav
Dokumenterad erfarenhet av telefonförsäljning eller annan uppsökande försäljning

Vana att arbeta mot individuella försäljningsmål

Erfarenhet av CRM-system och digitala arbetsverktyg

God förmåga att skapa förtroende och driva affärer via telefon

Svenska på expertnivå, i tal och skrift

Engelska på expertnivå, i tal och skrift

Möjlighet att arbeta heltid på plats i Lund

Öppenhet för att övergå till en anställning efter sex månader

Meriterande krav
Erfarenhet av försäljning inom elhandel, telekom eller abonnemangsbaserade tjänster

Erfarenhet av outbound telemarketing

Dokumenterat goda försäljningsresultat

Erfarenhet av invändningshantering och avslutsteknik

Vana att arbeta i ett högt tempo med tydligt aktivitets- och resultatfokus

Erfarenhet från energiområdet eller kundsupport

Om uppdraget
📍 Plats: Lund, arbete på plats 📅 Start: 17 augusti 2026 📅 Slut: 17 februari 2027 ⏱️ Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka 🏢 Distansarbete: 0 %
Möjlighet till förlängning finns i upp till sex månader. Det finns även god möjlighet att övergå till en tillsvidareanställning hos kunden efter den inledande uppdragsperioden.
Urval sker löpande och annonsen kan tas ned när som helst.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138944-2120207".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag (org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Stortorget (visa karta)
222 23  LUND

Arbetsplats
Sway Sourcing

Jobbnummer
10014392

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