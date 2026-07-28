Säljkonsult inom elhandel - Lund
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Säljarjobb / Lund Visa alla säljarjobb i Lund
2026-07-28
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Vi söker en kommunikativ och resultatinriktad säljare för ett heltidsuppdrag inom elhandel. Du blir en del av ett växande team och arbetar med utgående försäljning av elavtal till privatkunder.
Vi söker dig som
Trivs med telefonen som främsta arbetsverktyg och motiveras av tydliga mål. Du är förtroendeingivande, lyhörd och van att identifiera kundbehov och driva samtal mot avslut.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Kontakta privatkunder genom utgående telefonsamtal
Presentera och sälja elhandelsavtal utifrån kundens behov
Arbeta aktivt med invändningshantering och avslutsteknik
Arbeta mot uppsatta mål inom försäljning, konvertering och kvalitet
Dokumentera kunddialoger och försäljningsaktiviteter i CRM-system
Följa gällande regelverk och interna försäljningsprocesser
Delta i coaching, uppföljningar och säljmöten
Bidra till teamets utveckling genom att dela erfarenheter och arbetssätt
Obligatoriska krav
Dokumenterad erfarenhet av telefonförsäljning eller annan uppsökande försäljning
Vana att arbeta mot individuella försäljningsmål
Erfarenhet av CRM-system och digitala arbetsverktyg
God förmåga att skapa förtroende och driva affärer via telefon
Svenska på expertnivå, i tal och skrift
Engelska på expertnivå, i tal och skrift
Möjlighet att arbeta heltid på plats i Lund
Öppenhet för att övergå till en anställning efter sex månader
Meriterande krav
Erfarenhet av försäljning inom elhandel, telekom eller abonnemangsbaserade tjänster
Erfarenhet av outbound telemarketing
Dokumenterat goda försäljningsresultat
Erfarenhet av invändningshantering och avslutsteknik
Vana att arbeta i ett högt tempo med tydligt aktivitets- och resultatfokus
Erfarenhet från energiområdet eller kundsupport
Om uppdraget
📍 Plats: Lund, arbete på plats 📅 Start: 17 augusti 2026 📅 Slut: 17 februari 2027 ⏱️ Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka 🏢 Distansarbete: 0 %
Möjlighet till förlängning finns i upp till sex månader. Det finns även god möjlighet att övergå till en tillsvidareanställning hos kunden efter den inledande uppdragsperioden.
Urval sker löpande och annonsen kan tas ned när som helst.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8138944-2120207". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
Stortorget (visa karta
)
222 23 LUND Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10014392