Koordinatorer till Forum för levande historia
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2026-07-28
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Om myndigheten
Forum för levande historia är en myndighet under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att främja demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Genom kunskap om historien vill vi bidra till reflektion och lärande om hur dåtid och nutid hänger ihop. Vår utgångspunkt är lärdomar från Förintelsen, kommunistiska regimers brott mot mänskligheten liksom andra brott mot mänskligheten i historien.
Vårt arbete är inriktat på kunskap, utbildning och kultur. Vi tar fram utställningar, fortbildningar, rapporter, material för skolan och håller seminarier och samtal. Verksamheten finns i hela Sverige, digitalt eller på plats, ofta i samarbete med lokala, nationella och internationella samarbetspartners.
Vi är nära 50 medarbetare, och vårt kontor och publika rum finns i Gamla stan i Stockholm. Vi erbjuder ett intressant arbete på en arbetsplats med stort engagemang och både bred och djup kunskap om våra områden. Friskvårdsbidrag och friskvårdstimme är en självklarhet och om arbetet tillåter finns det också möjlighet att förlägga delar av arbetstiden på distans.Publiceringsdatum2026-07-28Om tjänsten
Forum för levande historia söker nu en eller två koordinatorer för arbete med insatser mot antisemitism riktade mot unga. Insatserna är ett regeringsuppdrag och genomförs i samverkan med Judiska ungdomsförbundet. I uppdraget ingår bland annat att arrangera föreläsningar om judiskt liv och identitet i skolor runtom i landet.
Som koordinator arbetar du med spridning, kontaktskapande, bokningar, administration och övrigt samordnande arbete. Arbetet sker i nära samverkan med ansvarig projektledare.
Tjänsten/tjänsterna är placerade vid kommunikationsavdelningen.
I arbetet ingår bland annat att:
Ta kontakt med skolor för spridning av föreläsningar.
Ansvara för kontakter, avtal och bokningar.
Övrigt organisatoriskt arbete inom detta och andra regeringsuppdrag.
Tjänsten är en statlig visstidsanställning på 40 procent eller två på 20 procent, fram till 31 juli 2027, med tillträde så snart som möjligt.
Den vi söker
Vi söker dig med kunskap om ungt judiskt liv i Sverige idag. Du får gärna vara aktiv i en förening eller nätverk som arbetar med frågor relaterade till judiskt liv. Du bör ha erfarenhet av att arbeta självständigt.
För att lyckas i rollen måste du vara en driven och handlingsinriktad person som kan strukturera ditt eget arbete. Du är kommunikativ, strukturerad och lyhörd. Du är bra på att etablera och upprätthålla kontaktakter och goda samarbeten. Du förstår vad det innebär att arbeta på en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av regeringen.
För att vara aktuell för tjänsterna krävs:
Gymnasieutbildning.
Yrkeslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
God förmåga att uttrycka sig i både tal och skrift.
Det är meriterande med:
Erfarenhet av arbete i projekt.
Erfarenhet från föreningar eller nätverk med judisk profil.
Universitetsutbildning.
Erfarenhet av samverkan med statliga myndigheter eller annan relevant offentlig verksamhet.
Vi ser även att du bör ha följande egenskaper och förmågor:
Du är resultatinriktad och lösningsorienterad.
Du har god förmåga och tycker om att skapa och upprätthålla goda samarbetsrelationer såväl internt som externt.
Du kan också presentera och företräda din organisation i externa sammanhang.Så ansöker du
Ansök med CV och personligt brev direkt via länk på Forum för levande historias hemsida. www.levandehistoria.se
Ansökan ska vara inkommen senast den 16 augusti 2026.
Frågor om tjänsten
För frågor om tjänsten kan du kontakta avdelningschef Anna Wåglund på 072-0719841.
Frågor om arbetsplatsen kan även ställas till fackliga representanter. För SACO Magdalena Smidova 08-723 87 65 och för ST Eva Azcarate 08-410 68 711.
Vi värnar om en rekrytering fri från diskriminering som ger lika rättigheter och möjligheter för alla. Eftersom vi är en liten arbetsplats så kommer vi att lägga en stor vikt vid personlig lämplighet, framför allt vad gäller samarbetsförmåga. Vi förutsätter att du delar våra värderingar kring demokrati, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forum För Levande Historia
(org.nr 202100-5356)
111 27 STOCKHOLM Arbetsplats
Forum för levande historia Jobbnummer
10014394