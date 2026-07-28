Lärare i trä- och metallslöjd åk 3-9, Huddinge kommun (Vik)
Huddinge kommun, Vårbyskolan / Grundskollärarjobb / Huddinge Visa alla grundskollärarjobb i Huddinge
2026-07-28
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Barn- och utbildningsförvaltningen jobbar på uppdrag av förskolenämnden och grundskolenämnden. Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola och anpassad grundskola. Vårt viktigaste uppdrag är att ge alla barn och elever i Huddinge möjlighet att utvecklas till sin fulla potential i en trygg utbildningsmiljö. Här spelar alla våra anställda en viktig roll i genomförandet.
1 plats(er).
Om Vårby RO
Vårby RO består av tre skolor; Grindstuskolan F-3, Vårbackaskolan F-3 och Vårbyskolan 4-9. Skolorna har en rektor och tre biträdande rektorer och samarbetet mellan enheterna pågår på alla nivåer. Vårbyskolor ligger i Vårby Gård, ett grönt och vackert område längs röda tunnelbanelinjen. På Vårby skolor går ca 550 elever. Tjänsten kommer vara på Vårbyskolan där vi idag har ca 240 elever.
Vi arbetar för att alla våra elever ska lyckas!
Vill du arbeta i en skolkultur där det finns en stark tro på att alla kan och där det råder höga förväntningar på varje elev, välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i trä- och metallslöjd och ingå i ett årskursarbetslag under höstterminen 2026, under tiden ordinarie lärare är tjänstledig.
Du besitter förmågan att skapa goda relationer med dem du möter i verksamheten; elever/elevgrupper, vårdnadshavare, kollegor och skolledning. Vi arbetar med kollegialt lärande vilket innebär att du samarbetar med kollegor för att utveckla dig själv och din undervisning samt skolans pedagogiska arbete.
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning under 2026-08-10 - 26-10-23, med eventuell möjlighet gällande förlängning av tjänstgöringsperiod beroende när ordinarie lärare kommer tillbaka i tjänst. Tjänsten tillsätts under förutsättningar för vederbörliga beslut. Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringsperioden då vi är måna om att finna en duktig lärare redan nu till läsårsstart. Kvalifikationer
Grundskollärarexamen och lärarlegitimation avsedd för arbete i årskurserna 3-9 med behörighet att undervisa i trä och metallslöjd. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet kopplat till tjänstens uppdrag.
Det är även meriterande om du tidigare arbetat i mångkulturella områden, i synnerhet av Vårby rektorsområde. Då de flesta av våra elever har ett annat modersmål än svenska är ett språkutvecklande arbetssätt en förutsättning, både för undervisningen och det specialpedagogiska arbetet på skolan, liksom viljan och förmågan att skapa goda relationer byggda på förtroende och respekt.Profil
Du har en god samarbetsförmåga, lätt för att skapa relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, skolans arbetslag, elevhälsoteam samt skolledning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet men du ska vara legitimerad lärare med behörighet att undervisa i de ämnen och årskurser som angivits ovan i annonsen. Du är väl förtrogen med LGR22 och har god digital kompetens och en mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi söker dig som är prestigelös, flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Du ska ha en god samarbetsförmåga, lätt för att skapa goda relationer och samverka med elever, vårdnadshavare, arbetslaget, skolans elevhälsoteam samt skolledning. Anpassat utifrån den enskilde eleven skapar du de bästa förutsättningarna för att våra elever ska uppnå kunskapskraven i LGR22.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner
(https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Facklig kontaktperson
För facklig kontaktperson för tjänsten se Facklig kontaktinformation (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/ledigajobb/facklig-kontaktinformation/)
Upplysningar
Tjänsten avser en tidsbegränsad anställning under 2026-08-10 - 26-10-23, med eventuell möjlighet gällande förlängning av tjänstgöringsperiod beroende när ordinarie lärare kommer tillbaka i tjänst.
Vid frågor om tjänsten kontakta: Mikael Rehnstrand; Biträdande rektor: mikael.rehnstrand@huddinge.se
,
08-535 358 67
För att vi ska kunna hantera alla ansökningar på bästa sätt ber vi dig att söka direkt via våra utannonserade tjänster. Vi tar inte emot spontana ansökningar via e-post.
För denna tjänst behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan påbörjas. I ansökan bifogar du lärarlegitimation med behörighetsförteckning.
Välkommen in med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 11 dagar - 3 månader. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337491". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Vårby Allé 26-30 (visa karta
)
143 40 VÅRBY Arbetsplats
Huddinge kommun, Vårbyskolan Kontakt
Rektor
Lena Sjögren lena.sjogren@huddinge.se +46853535862 Jobbnummer
10014395