Strategisk ledare till Samhällsbyggnadsförvaltningen
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2026-07-28
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Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Jobba för en bra dag. Varje dag.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
Vill du leda och utveckla strategiskt viktiga frågor som bidrar till att skapa en levande, hållbar och attraktiv kommun för dagens och morgondagens invånare?
Som enhetschef för Strategienheten får du möjlighet att påverka utvecklingen av Växjö kommun och leda arbetet inom områden som formar framtidens hållbara samhällsutveckling. Tillsammans med engagerade medarbetare, ledningsgrupp, förtroendevalda och samverkansparter bidrar du till långsiktiga lösningar för kommunens utveckling.
Strategienheten är en del av avdelningen Strategi och planering inom Samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för att utveckla, förvalta och framtidssäkra vår stad, våra tätorter och vår landsbygd. Uppdraget sträcker sig från tidig planering till byggnation, drift och underhåll av den byggda miljön. Strategienheten består av åtta strateger med specialistkompetens inom områden som kulturmiljö, dagvatten och skyfall, arkitektur, ekologi samt hållbara transporter.
Som enhetschef leder och vidareutvecklar du enhetens arbete och ansvarar tillsammans med dina medarbetare för att driva strategiska och förvaltningsövergripande frågor inom bland annat hållbarhet, klimat, arkitektur, skyfall och hållbara transporter.
Du ansvarar för att enheten tar fram strategier, program och politiska planer samt säkerställer att förvaltningen ligger i framkant genom omvärldsbevakning, innovation och strategisk utveckling.
Du bygger och utvecklar samarbeten med förtroendevalda, kommunens övriga förvaltningar, regionen, näringslivet och andra myndigheter. Rollen innebär många kontaktytor där samverkan och förtroendefulla relationer är avgörande för att nå resultat.
Som ledare skapar du engagemang, tydlighet och delaktighet. Du ger dina medarbetare förutsättningar att utvecklas och tar tillvara den höga kompetens som finns inom enheten. Du ansvarar även för att vidareutveckla enhetens arbetssätt och kompetens samt förvaltningens arbete med kunskapsforum.
Som enhetschef har du fullt personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar.
Du ingår i ledningsgruppen för Strategi och planering och rapporterar till avdelningschefen. Rollen innebär ett nära samarbete med såväl förvaltningens ledningsgrupp som kommunens politiska ledning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk utbildning inom samhällsbyggnad, miljö, teknik eller annat område som arbetsgivaren bedömer relevant.
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn.
• Erfarenhet av chefsuppdrag med personalansvar.
• Erfarenhet av arbete i kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet från andra kommuner, myndigheter eller regional verksamhet.
• Erfarenhet från privat sektor eller näringsliv.
• Erfarenhet av arbete inom hållbarhet, energi eller klimatomställning.
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete på förvaltnings-, bolags- eller koncernnivå.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en förtroendeingivande ledare med god förmåga att skapa engagemang och delaktighet.
Du är strategisk och har förmåga att se helheter, analysera komplexa frågor och omsätta mål till konkret handling. Du arbetar resultatorienterat och driver utveckling framåt med fokus på verksamhetens långsiktiga uppdrag.
Du har också förmåga att leda utveckling och förändring i komplexa sammanhang.
Vidare är du relationsskapande och samarbetsinriktad. Du bygger förtroende, samverkar framgångsrikt med olika intressenter och skapar goda förutsättningar för samarbete både inom och utanför organisationen.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Inledande intervjuer är planerade till den 28 och 29 september 2026.
Slutintervjuer är planerade till den 8 oktober 2026.
I din ansökan vill vi att du bifogar CV och personligt brev. I ditt personliga brev vill vi att du beskriver varför du är rätt person för rollen och hur din erfarenhet, kompetens och ditt ledarskap kan bidra till uppdraget. Som en del av ansökan kommer du även att besvara ett antal urvalsfrågor.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rece 46/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662)
Box 1222 (visa karta
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351 12 VÄXJÖ Arbetsplats
Växjö kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Avdelningschef planering och strategi
Susanna Kronsell susanna.kronsell@vaxjo.se +4647041000 Jobbnummer
10014410