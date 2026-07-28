Teamchef till Securitas Linköping
Securitas Sverige Aktiebolag / Chefsjobb / Linköping Visa alla chefsjobb i Linköping
2026-07-28
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Företagsbeskrivning
Securitas har en viktig roll i samhället och förvaltar ett av Sveriges viktigaste uppdrag - att skydda och hjälpa människor att känna sig trygga. Nu har du chansen att bli en del av Sveriges största säkerhetsföretag.
Som landets största arbetsgivare i vår bransch kan vi erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och variation som få andra företag kan. Vi strävar efter ett enhetligt ledarskap med balans mellan förväntningar och förutsättningar. Tillsammans hjälps vi åt att bygga högpresterande och engagerade team genom mångfald och inkludering. Som en nyckelperson hos oss har du möjligheten att skapa en balanserad och positiv kultur där medarbetarna får ta plats och coachas till att prestera på toppen av sin förmåga.
Securitas Sverige krigsplacerar sin personal. Detta innebär i korthet att du som anställd kommer, i händelse av krig, ha kvar din anställning och arbetsledas av Securitas.
Du tar hand om människors säkerhet – Securitas tar hand om dig.
Om rollen
I Linköping ska två Teamchefer dela på den dagliga operativa driften och ansvarar tillsammans för runt 150 medarbetare. Ditt fokus kommer vara att skapa struktur, stabilitet och ett positivt arbetsklimat i en vardag som ofta hanterar många parallella frågor.
En stor del av uppdraget handlar om människor. Du följer upp, utvecklar och stöttar dina medarbetare på ett sätt som skapar både trygghet och utveckling över tid. Du arbetar även kontinuerligt med förbättringar och är flexibel i ditt förhållningssätt när verksamhetens eller kundernas behov förändras.
Du är en ledare som lyssnar in, ställer frågor och uppmuntrar egna och ger utrymme för medarbetarens lösning, snarare än att själv ta över problemet. Du leder genom tillit och dialog, inte genom att peka med hela handen.
För att lyckas i rollen är du trygg i ditt ledarskap, vågar fatta egna beslut när det krävs och tar fullt ansvar för dem, samtidigt som du skapar tydlighet och riktning för ditt team. Du bygger förtroende genom att vara konsekvent, närvarande och genuin i ditt ledarskap.
Vi passade på att fråga Thea Tosthed, Teamchef i Linköping och blivande närmaste kollega, vad som är speciellt med jobbet.
"Det bästa är att alla dagar ser olika ut. Visst har man en del fasta arbetsuppgifter, men mycket är att se & göra det som behövs för stunden – oavsett om det gäller personalärenden, rekrytering, kundkontakt, justeringar i våra stödsystem eller information till personalen. Arbetssätten vi har är levande och kräver hög flexibilitet. Här jobbar vi i nära samarbete, med stor tillit och frihet under ansvar.
Välkommen!"
Som Teamchef är du första kontakt mot kund och ansvarar för dialog kring det som anses som mest operativt. Kunderna är ofta rikstäckande, och du arbetar i nära och förtroendefull dialog med dem.
Som Teamchef kommer du bland annat ansvara för att...
leda och utveckla medarbetare i den dagliga operativa verksamheten
säkerställa att våra kundleveranser följer avtal, instruktioner och arbetsmiljökrav
genomföra löpande kommunikation, informationsmöten och on-/offboarding
vara första kontaktpunkt för medarbetare i operativa frågor
följa upp och säkerställa måluppfyllelse av relevanta KPI:er
driva det systematiska arbetsmiljöarbetet
bidra till en kultur som präglas av ansvarstagande, engagemang och effektivitet
Du utgår från vårt kontor i Linköping och arbetar i huvudsak under kontorstider, men avvikande tider kan förekomma enligt överenskommelse med chef vid ex arbetsplatsträffar och liknande.
Kravspecifikation
Vi söker dig som har...
god erfarenhet av att utöva fullt personalansvar för en större grupp medarbetare inklusive arbetsmiljöfrågor, uppföljning och medarbetardialog
har god förståelse för operativ drift och kundcentrerad leverans
har god administrativ förmåga och arbetar strukturerat med uppföljning av kvalitet, leverans och KPI:er
har erfarenhet av att leda en 24/7-verksamhet
erfarenhet av att hantera personalfrågor i samverkan med chef och/eller HR-funktion
god svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av säkerhetsbranschen eller annan driftintensiv verksamhet med höga krav på efterlevnad
Erfarenhet av att arbeta i organisationer med tydlig linjestruktur och delegerat ansvar, samt samverkan mellan dessa
Vana av att leda team i förändring eller organisationsomställning
Säkerhets‐ eller branschspecifika utbildningar
Vi ser att du är en drivande och lösningsorienterad person med ett genuint intresse för människor och utveckling. Du har ett starkt säkerhetsfokus, möter vardagen med ett positivt synsätt och har förmågan att se möjligheter även i utmanande situationer.
Att bygga relationer och skapa förtroende faller sig naturligt för dig, och du har en tydlig vilja att lyssna in, involvera och utveckla dina medarbetare genom att uppmuntra egna initiativ, så att laget och leveransen fungerar väl – både i det dagliga operativa arbetet och i samarbetet med kund, internt såväl som externt.
Ytterligare information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringsverktyg. Vi jobbar med löpande urval, så om du är intresserad av tjänsten – skicka din ansökan redan idag!
Har du frågor kring rollen är du välkommen att höra av dig till rekryterande chef: hoger.mirkhan@securitas.se
eller rekryterare asa.andersson@securitas.se
.
Tjänsten är en heltidstjänst på dagtid med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar 6 mån provanställning.
Vi arbetar med urvalstester
Vi kommunicerar i första hand via mail
Sista ansökningsdag är 16 augusti 2026
För anställning inom Securitas Sverige AB krävs det att du har godkända betyg från första året i gymnasiet i svenska samt blir godkänd av Länsstyrelsen för anställning i auktoriserat bevakningsföretag enligt Lag (1974:191) om bevakningsföretag (den ansökan görs av Securitas). Beroende på befattning kan även säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslag (2018:585) bli aktuell. För att utreda och bedöma om du uppfyller kraven för att bli godkänd enligt respektive författning sker en bakgrundskontroll. Bedömningen avser laglydnad, lämplighet, pålitlighet, lojalitet samt eventuella sårbarheter. Uppgifter som inhämtas kan ex. komma från dig själv, öppna källor eller myndigheter. Vi tillämpar en helhetsbedömning vid prövning av lämplighet för respektive befattning.
Lön och anställningsförhållanden baseras på kollektivavtal mellan arbetsgivarorganisationen Säkerhetsföretagen och Unionen samt Ledarna.
Mer info om Securitas som arbetsgivare och vår rekryteringsprocess hittar du på securitas.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Sverige Aktiebolag
(org.nr 556108-6082), https://www.securitas.se/jobba-hos-oss/
582 73 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Sverige AB Jobbnummer
10014419