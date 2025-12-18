Sommarvikarierande Operatör - dagtid
Sunpine AB / Processoperatörsjobb / Piteå
2025-12-18
Sunpine är världens största producent av Råtalldiesel, en avancerad biobränsleråvara som bidrar i omställningen mot fossilfria transporter. Vi söker nu sommarvikarier som vill bli en del av ett företag i tillväxt och som är världsledande inom sitt område.
Om rollen
Som dagtidsgående operatör lastar du produkt till kund, hanterar uppkomna fel och bidrar till förbättringsarbeten. Du upprättar och uppdaterar rutiner samt stöttar processoperatörerna vid behov.
Vad ger rollen dig?
Möjlighet att:
• arbeta nära produktionen med praktiska uppgifter,
• utveckla både tekniska och administrativa färdigheter,
• få inblick i en avancerad processindustri.
Vi söker dig som har teknisk gymnasieutbildning eller motsvarande. Utbildning till drifttekniker/processoperatör och tidigare erfarenhet av arbete inom processindustri är meriterande. Du har ett högt säkerhetstänk och tycker det är kul med varierande arbetsuppgifter. Du arbetar problemlösande, både självständigt och tillsammans med kollegor.
Vill du veta mer?
Anställningen är ett sommarvikariat jun-augusti. Du ska vara 18 år vid start.
Omfattning: Heltid, dagtid
Placeringsort: Piteå, Haraholmen
Kontakt: Sofie Nilsson, Chef Drift - 076-677 15 32
Välkommen in med din ansökan senast den 15 februari 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett heltidsjobb.
Haraholmen
941 22 PITEÅ
