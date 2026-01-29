Sommarvikarierande administratör i IFO:s reception
2026-01-29
Stenungsund, det goda samhället med framtidstro och utveckling med människan och naturen i centrum.
Stenungsunds kommun är en expanderande kustkommun med cirka 28 030 invånare, ett starkt näringsliv, boendemiljöer nära havet och goda kommunikationsmöjligheter. Kommunen har ett välutvecklat kultur- och föreningsliv samt bra förutsättningar för friluftsliv och rekreation. Helhet, öppenhet, delaktighet och insyn är kommunens ledord.
Kommunens vision är att vi ska bli 35 000 invånare år 2035. Stenungsunds kommun ingår i Göteborgsregionens kommunalförbund som är ett forum för samarbete och erfarenhetsutbyte samt i ett antal andra mellankommunala samarbeten.
Individ- och familjeomsorgen (IFO) består av både myndighetsutövning och utförarverksamhet och möter kommuninvånare som är i behov av stöd på olika sätt. Inom IFO har vi enheter såsom barn och unga, familjehem, familjerätt, familjestöd, försörjningsstöd, vuxen, LSS, socialpsykiatri, bistånd för äldre samt administration.
Vi på IFO:s administration söker nu en vikarie till vår reception, som kan arbeta främst under sommarmånaderna men också som timanställd vid behov. Arbetsplatsen ligger centralt i Stenungsund och är enkelt att ta sig till via kollektivtrafik från Göteborg och Uddevalla. Det finns ett stort utbud av shopping och lunchrestauranger nära kommunhuset.
Som administratör hos oss är du ofta den första kontakten för våra besökare. I vår reception arbetar två personer tillsammans, vilket innebär att du som regel arbetar tillsammans med en kollega. Du har också en del administrativa uppgifter.
Tjänsten passar dig som gillar en stor variation i arbetet, tycker om att möta andra människor och har lätt för att jobba i olika system. Du tycker om att hjälpa andra och drivs av att hitta effektiva arbetssätt för att avlasta i verksamheten. Självklart har du ett sinne för struktur och ordning och tycker om att samarbeta.
* Vi söker dig som har minst en gymnasial examen eller likvärdigt.
* Gärna med erfarenhet av liknande tjänst inom socialtjänstens individ och familj eller att du går en utbildning inom området t.ex. socionomprogrammet.
* God datorvana, och vana av att arbeta i olika system och program.
* Du behöver kommunicera mycket bra på svenska i både tal och skrift.
Dina personliga egenskaper är viktiga. Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till. Du är samarbetsinriktad och arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du kan också arbeta självständigt och har förmåga att fatta egna beslut inom ramen för ditt uppdrag. Du är strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Varmt välkommen med din ansökan!
