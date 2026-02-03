Sommarvikarier/timvikarier till LSS
2026-02-03
Vi söker sommarvikarier/timvikarier till LSS/funktionshinderområdet!
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie/timvikarie inom verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Behov är störst under sommaren, men det finns även möjlighet att börja omgående. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag och bidrar till ökad livskvalitet.
Arbetet är mångsidigt och utvecklande. Du möter människor med olika behov och får möjlighet att utveckla egenskaper som kreativitet, flexibilitet, mod, empati och samarbetsförmåga. Oavsett vad du väljer att göra i din framtida karriär är detta en unik möjlighet. Trivs du hos oss finns goda möjligheter att fortsätta arbeta även efter sommaren. Vi är en trygg arbetsgivare och tar ansvar för att du har det bra.
Hos oss finns flera verksamheter - vilken passar dig?
Vi söker nu medarbetare till verksamheten för personer med funktionsnedsättning. Här finns det flera olika inriktningar:
Personlig assistans:
• Personer som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp att klara av vardagen, kan få hjälp av personlig assistans.
• Din roll är att ge stöd utifrån behovet hos personen du jobbar med.
Grupp/-serviceboende inom LSS:
• Din roll är att ge stöd i vardagen och skapa förutsättningar för ett självständigt liv.
• Det är en coachande roll och jobbet är fritt och omväxlande med stort ansvar.
• Arbetet sker i brukarens egna hem, antingen på ett gruppboende eller serviceboende.
Mobila teamet:
• Din roll är att stötta och hjälpa brukarna att leva ett så självständigt liv som möjligt.
• Det är en coachande roll och jobbet är fritt och omväxlande med stort ansvar.
• Du kommer att röra dig inom olika områden i Södertälje.
• Arbetet är flexibelt och sker utifrån individuella behov.
• Körkort krävs.
Korttidsvistelse (LSS):
• Korttids erbjuder en trygg miljö med möjlighet till nya erfarenheter och gemenskap.
• Din roll är att ge stöd och skapa en meningsfull vistelse för personer.
• Vi arbetar utifrån genomförandeplaner och boendes önskemål.
Daglig verksamhet (LSS):
• Här arbetar vi med aktiviteter inom arbete, utbildning, produktion och upplevelse.
• Din roll är att stötta personer i meningsfulla aktiviteter och bidra till utveckling.
• Arbetet är kreativt och varierande.
Ledsagning och avlösning (LSS):
• Ledsagning gör det möjligt för personer att delta i samhällslivet och aktiviteter.
• Avlösning ger anhöriga möjlighet till avlastning i vardagen.
• Uppdraget är varierande och anpassas efter brukarens behov.
Oavsett vilken verksamhet du kommer att arbeta inom så får du en gedigen introduktion så att du känner dig säker i din roll. Vi arbetar med utbildade kompetenshandledare och använder ett uppskattat introduktionsmaterial för nya medarbetare.
Var tydlig i ansökan om vilken verksamhet du önskar att arbeta vid.
Arbetstiderna varierar och kan omfatta dag-, kvälls- och nattpass samt helgarbete. Jouren förekommer i vissa verksamheter.
Vem är du?

Kvalifikationer
• Du ska ha fyllt 18 år
• Du ska goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
• Du ska ha grundläggande datorkunskaper.
Meriterande:
• B-körkort
• Utbildad undersköterska eller annan utbildning som vi bedömer vara aktuell så som barn och fritidsprogrammet med inriktning psykiatri.
• Slutförd YH-utbildning specialistundersköterska, psykiatri eller pågående utbildning.
• Erfarenhet från verksamheter inom äldreomsorg och funktionshinder.
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande, arbete med problemskapande utåtagerande beteende.
• Erfarenhet och kunskap i att använda alternativ kompletterande kommunikation. Då främst kommunikation med bilder och teckenkommunikation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser att du:
• Har intresse och engagemang för målgruppen.
• Empatisk och tålmodig.
• Har förmåga att inspirera och motivera.
• Har lätt att knyta kontakter och skapa förtroende.
• Lyhörd, flexibel, kreativ och orädd.
• Är strukturerad och lösningsorienterad.
• Har lätt för att samarbeta med andra.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!
Urval och intervjuer sker löpande utifrån verksamhetens behov och kravprofil. Rekryteringen är behovsstyrd, vilket innebär att återkopplingen kan ske längre fram i processen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
För mer information om tjänsten:bemanning.funktionsnedsattning@sodertalje.se Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Bemanningsassistent
Sara Milojkovic sara.milojkovic@sodertalje.se 08-5230 4191 Jobbnummer
9718957