Senior Administratör till kommun i Stockholms län.
Nu söker vi en senior Administratör till vår kund som är en kommun i Stockholm.
• Omfattnig: Heltid 100%
• Start 18e maj
• Längd: 6 månader, eventuellt längre.
Arbetet förväntas fördelaktigt ske fysiskt på plats, med möjlighet till arbete på distans efter utvärdering och i överenskommelse med chef. Publiceringsdatum2026-05-09Om tjänsten
Administratör, inklusive ekonomiadministration, sökes per omgående. Behov av administration och ekonomiadministration med sedvanliga arbetsuppgifter som faller inom ramen för rollen i kommunal verksamhet
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Administratören arbetar nära enhetschefer och verksamhetschef.
Det är ett centralt administrativt stöd och fungerar som en sammanhållande funktion i det dagliga arbetet. Arbetsuppgifter som ingår är exempelvis mötesbokningar, inköp och beställningar, kontering och omföringar, leverantörs- och kundfakturor, budget- och prognosarbete, bokslutsarbete på månads-, tertial- och årsbasis, ansvar för rekvirering, behörigheter och accesser, felanmälningar och administrativt stöd för utrustning och IT. I arbetet ingår även diarieföring, arkivering och protokollföring vid möten.
Rollen informerar och ger administrativt stöd till verksamhet för att säkerställa att arbetet följer aktuella lagar, riktlinjer och interna rutiner. Rollen kan även komma att arbeta med andra förekommande administrativa arbetsuppgifter kopplade till enhetens verksamhet.
Vem är du?
Vi söker en serviceinriktad administratör med erfarenhet av arbete i samma eller liknande roll inklusive ekonomiadministration och där prognos- och budgetarbete ingår.
Fördel är erfarenhet och kompetens i vanligt förekommande prognos-, budget-, ekonomi- och administrationsverktyg i kommunal verksamhet (t.ex. ERP, Proceedo, Qlik, Public 360 och Pythagoras).
Du som söks erbjuder hög grad av service, är träffsäker, strukturerad, pedagogisk och snabb (en doer) - med förmåga att arbeta med flera parallella processer samtidigt.
Om verksamheten
Tycker du att detta stämmer in på dig, ja då söker du tjänsten via länken i annonsen.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
9901613