Sommarjobb tjäna riktiga pengar i sommar Turning Torso, Malmö

2026-05-09
Letar du efter ett sommarjobb där lönen faktiskt speglar hur mycket du jobbar?
Vi på Vinto söker två säljare för sommaren. Du säljer mobilabonnemang från 3 till privatkunder - via telefon, från vårt kontor högt upp i Turning Torso med utsikt över hela Malmö.
Vad du kan tjäna
Garantilön 150 kr/h från dag ett. Utöver det provision utan tak. Många av våra säljare landar 20-30 000 kr under en månad - och det utan ett års erfarenhet bakom sig.
Det här jobbet är inte för alla
Du kommer få nej. Många gånger om dagen. De som lyckas är de som tar nästa samtal ändå - de som ser varje nej som ett steg närmare ett ja.
Vi lär dig allt från grunden, men en sak kan vi inte lära dig: viljan att fortsätta när det är tufft. Den behöver du ha med dig.
Om du söker ett jobb där du kan ta det lugnt - det här är inte det. Om du vill se vad du faktiskt klarar av under en sommar och samtidigt tjäna bra - välkommen.
Vi söker dig som
Talar svenska flytande
Är social och gillar att prata med människor - på riktigt
Vill tjäna bra och är inte rädd för att jobba för det
Har idrottsbakgrund eller är van vid att jobba mot mål (meriterande)
Vi erbjuder
Garantilön 150 kr/h under hela anställningen
Provision utan tak - snitt ca 25 000 kr/mån
Tävlingar, bonusar och teamaktiviteter under sommaren
Utbildning och daglig coachning från dag ett
Kontor i toppklass: Turning Torso, loungedel, FIFA, lyxig kaffemaskin, fri Red Bull
Vill du stanna kvar?
För rätt person finns det goda möjligheter till förlängning efter sommaren - antingen heltid eller deltid vid sidan av studier. Flera i vårt nuvarande team började precis som du, som sommarjobbare.
Så ansöker du
Skicka in din ansökan och berätta kort varför just du passar - vad har du gjort tidigare som visar att du har driv?
