Lösningsarkitekt för Supply Chain Management.
Nu söker vi en Lösningsarkitekt för Supply Chain Management för ett långt och intressant uppdrag hos vår kund Karolinska.
• Omfattning: Heltid 100% (men 80% är ok också)
• Start Lite smått i maj/juni för att introduceras, läsa in dig för att sedan köra igång 100% i augusti efter semestrarna.
• Längd: 1-2 år
Möjlighet till viss del distansarbete.
Som lösningsarkitekt ansvarar du för den övergripande lösningsarkitekturen inom Supply Chain Management, med fokus på order, inköp, lagerhantering och produktionsflöden i tillverkande delar av sjukvårdsverksamheten. Uppdraget är att säkerställa en sammanhängande och verksamhetsnära arkitektur som stödjer en effektiv, spårbar och robust försörjningskedja.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• definiera och hålla samman målbild och arkitektur för försörjningsflöden genom hela verksamheten
• säkerställa standardiserade och skalbara lösningar som kan tillämpas över hela sjukhuset
• utforma lösningar som är intuitiva och effektiva för användare i den dagliga driften
• säkerställa att systemstöd, hårdvara och automationslösningar för lager och förråd fungerar som en integrerad helhet
• hantera integration mellan olika systemmiljöer, inklusive moderna plattformar, legacy-lösningar och specialiserade delsystem
• skapa förutsättningar för samspel mellan centralförråd, sterilcentral, avdelningsförråd, leverantörer och tillverkande verksamhet inom en gemensam process- och informationslogik
• säkerställa tillgång till realtidsdata, korrekta saldon och full spårbarhet i materialflöden
• etablera principer för försörjningsstyrning och prioritering mellan olika försörjningskällor
• möjliggöra uppföljning av ekonomiska konsekvenser kopplade till materialförsörjning, lagerhållning och förbrukning
Rollen kräver god förståelse för verksamhetsprocesser inom sjukvård eller liknande verksamhet, materialförsörjning och tillverkande flöden, samt förmåga att omsätta behov i integrerade och framtidssäkra lösningar till någo som fungerar i praktiken.
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
Du är idag en mycket erfaren Supply Chain Manager. Du kan arkitektur på dina 5 fingra. Du är van att sätta långtgående målbilder och jobba mot de målen.
• Erfarenhet av systemimplementationer inom behovsplanering, order, inköp, lager, transport och tillverkning (+10 år).
• Mycket god erfarenhet av varuförsörjning med fokus på:
o Order-to-Cash / Purchase-to-Pay
o Stock-to-serve (Lager och förrådshantering som centralförråd, avdelningsförråd, satellitförråd, JIT-förråd och konsignationsförråd)
• Förmåga att översätta verksamhetskrav till skalbara och standardiserade process- och systemlösningar enligt etablerade industristandarder för material- och försörjningsflöden.
• Ledaregenskaper för att driva och genomföra arkitekturella frågor samt planering, koordinering och leverans.
Meriterande
• Erfarenhet från sjukvård, läkemedel, labb, medicinteknik eller apoteksverksamhet. Men även från andra verksamheter med
________________________________________Utbildningsbakgrund
• Civilingenjör eller systemvetare, med examen inom industriell logistik IT och Supply Chain Management ________________________________________Dina personliga egenskaper
• Drivande - tar ägarskap och får saker att hända i samverkan med verksamhet och leverantör.
• Mål- och resultatorienterad - levererar enligt tidplan, prioriterar rätt och följer upp saker som ska göras.
• Iterativ och pragmatisk - levererar i steg, testar i verkligheten och förbättrar löpande.
• Självgående, prestigelös och trygg i att leda arbete och ta beslut.
Om verksamheten
Låter detta som ett uppdrag som passar dig? Uppfyller du kraven?
Ja då skall du såklart söka tjänsten via länken i annonsen. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Välkommen!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
