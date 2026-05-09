Interim Operativ Inköpare - omedelbar start - Helsingborgsområdet
2026-05-09
Med över 30 år i branschen är vi en av Skånes mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Interim Operativ Inköpare - omedelbar start - till framgångsrikt bolag i Helsingborgstrakten
Vii du axla en viktig inköpsroll på ett välkänt bolag strax utanför Helsingborg? Har du sinne för siffror och gillar struktur, ordning och reda? Vill du dessutom tillhöra ett trevligt gäng på ett framgångsrikt företag? Då är detta din nästa utmaning! Vi söker nu en Operativ Inköpare för omedelbar start till vår kund som är ett välkänt skånskt företag som nu behöver stärka upp sin inköpsavdelning.
Du blir en viktig kugge i det dagliga arbetet på inköpsavdelningen. Du ansvarar för att planera och genomföra inköp där du lägger order, kommunicerar med leverantörer och bidrar till effektiva varuflöden. Du bidrar också i arbetet med att ta fram, utveckla och effektivisera processer och rutiner.
Dina arbetsuppgifter är bl.a.:
Planera och genomföra projektinköp
Kontakt med leverantörer
Orderläggning
Bevaka leveranser och följa upp avvikelser
Förbättra processer och rutiner
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av operativt inköp, gärna från teknik- / tillverkande företag. Du har en god förståelse för hela varuflödet från inköp till logistik / lager. Du har öga för detaljer, bra siffersinne och är duktig på att kommunicera. Erfarenhet av Monitor är starkt meriterande. Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift krävs.
Som person är du strukturerad och noggrann. För att trivas på företaget måste du vara trygg i dig själv och trivas i ett högt arbetstempo. Att samarbeta och skapa goda resultat tillsammans med andra är en av dina viktigaste drivkrafter. Om tjänsten
Tjänsten är en interim på ca 6 månader som kan förlängas. Placering på huvudkontoret strax utanför Helsingborg. Tillträde omgående.
Vi rekryterar löpande och du är välkommen med din ansökan snarast. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin 0733-763 988.
9901624