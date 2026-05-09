Arkivarie med erfarenhet av analoga arkiv sökes till långt uppdrag
Let's Gig söker en erfaren arkivarie för ett långt konsultuppdrag med fokus på ordnande, rensning, gallring och förtecknande av omfattande analoga arkiv. Uppdraget passar dig som har gedigen erfarenhet av arkiv- och informationshantering, är trygg i att arbeta självständigt och har praktisk erfarenhet av pappersarkiv i offentlig eller regelstyrd verksamhet.
Rollen innebär att du blir en viktig resurs i ett större arkivarbete där äldre analoga handlingar ska struktureras, kvalitetssäkras och förberedas för leverans till slutarkiv. Arbetet kräver noggrannhet, metodisk förmåga och god förståelse för arkivlagstiftning, offentlighetsprincipen, sekretessfrågor och tillämpliga arkivföreskrifter.
Om uppdraget
Uppdraget omfattar arbete med ett större analogt arkivbestånd om cirka 2 300 hyllmeter handlingar. Du kommer att arbeta med att ordna, rensa, gallra och förteckna fysiska arkivhandlingar enligt gällande regelverk och interna rutiner.
Du arbetar tillsammans med andra arkivkompetenser men förväntas kunna ta eget ansvar, driva ditt arbete framåt och självständigt hantera uppgifter kopplade till ordnande och förtecknande av arkiv.
Uppdraget innebär även praktiskt arbete med fysiskt arkivmaterial, vilket kan omfatta att lyfta, bära, flytta och hantera arkivkartonger, pärmar och andra handlingar i samband med ordnande, rensning och förteckning.
Omfattning och placering
Omfattning: 40 timmar per vecka
Start: 1 juni 2026
Slut: 30 januari 2028
Förlängningsmöjlighet: upp till 6 månader
Arbetsplats: Stockholm
Platsarbete: Uppdraget utförs huvudsakligen på kontor i Stockholm. Viss del av förteckningsarbetet kan eventuellt utföras på distans.
Dator och arbetsplats tillhandahålls på plats. Du behöver därför inte ha med egen teknisk utrustning för uppdragets utförande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett långt och stabilt konsultuppdrag i Stockholm där du får arbeta med ett omfattande och samhällsviktigt arkivprojekt. Uppdraget ger dig möjlighet att använda din specialistkompetens inom arkivvetenskap, analog arkivhantering och offentlig informationsförvaltning i ett konkret leveransarbete med tydliga mål och lång framförhållning.
Du får arbeta i en professionell miljö tillsammans med andra arkivkompetenser, samtidigt som du får stort eget ansvar för att driva arbetet framåt. Dator och arbetsplats tillhandahålls på plats, och viss del av förteckningsarbetet kan eventuellt utföras på distans.
Skallkrav
För att vara aktuell för rollen måste du uppfylla samtliga krav nedan:
• Du har högskole- eller universitetsstudier i arkivvetenskap omfattande minst 40 hp/60 hp.
• Du har minst fyra års yrkeserfarenhet inom arkiv- och informationshantering.
• Du har erfarenhet av att arbeta självständigt med uppdrag som rör ordnande och förtecknande av arkiv.
• Du har minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att ordna och förteckna analoga arkiv, det vill säga pappersarkiv.
• Du har minst ett års arbetslivserfarenhet från offentlig förvaltning eller annan verksamhet som styrs av arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen, RA-FS eller motsvarande regelverk.
• Du kan arbeta på plats i Stockholm under större delen av uppdraget.
• Du kan arbeta heltid, 40 timmar per vecka, från uppdragsstart.
• Du är bekväm med praktiskt arbete med fysiskt arkivmaterial, inklusive att lyfta, bära, flytta och hantera arkivkartonger, pärmar och andra handlingar.
Mervärdeskrav
Det är starkt meriterande om du har minst ett års yrkeserfarenhet av att ordna och förteckna handlingar av teknisk natur.
Alternativt är det meriterande om du har erfarenhet från minst tre uppdrag, där varje uppdrag omfattat minst tre månader, med ordnande och förtecknande av tekniska handlingar.
Med tekniska handlingar avses exempelvis dokumentation inom kollektivtrafik, infrastruktur, teknik, bygg och anläggning, fordonsdokumentation, ritningar, projektakter, anläggningshandlingar, drift- och underhållsdokumentation eller liknande.
Vi söker dig som
Du är noggrann, strukturerad och van att arbeta metodiskt med stora informationsmängder. Du har god förståelse för hur analoga arkiv ska ordnas, rensas, gallras och förtecknas, och du kan omsätta regelverk i praktiskt arkivarbete.
Du trivs med ett långsiktigt uppdrag där kvalitet, uthållighet och ordning är avgörande. Du är självgående men samarbetsorienterad, och du kan kommunicera tydligt med kollegor, arbetsledare och andra berörda parter.Publiceringsdatum2026-05-09Så ansöker du
För att vi ska kunna bedöma din profil korrekt behöver din ansökan tydligt visa:
• Din utbildning inom arkivvetenskap, inklusive antal högskolepoäng.
• Dina relevanta uppdrag inom arkiv- och informationshantering, med månad och år för varje uppdrag.
• Din erfarenhet av analoga arkiv/pappersarkiv.
• Din erfarenhet från offentlig förvaltning eller motsvarande regelstyrd verksamhet.
• Eventuell erfarenhet av tekniska handlingar, exempelvis inom kollektivtrafik, infrastruktur, bygg, anläggning, teknik eller fordonsdokumentation.
Ansök direkt eller genom att skicka in CV samt efterfrågad information till sales@letsgig.com
. Urval och intervjuer görs löpande.
Genom att ansöka till tjänsten ger du LetsGig AB rätt att enligt GDRP spara dina uppgifter för att kunna kontakta dig gällande denna och andra relevanta tjänster. Du kan när som helst dra tillbaka ditt godkännande.
