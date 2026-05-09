Interim verksamhetschef för Projektkontoret kommunal verksamhet.
2026-05-09
Nu söker vi för en kommuns räkning en interim Verksamhetschef projekt.
• Omfattning: Heltid 100%
• Start: 7e september
• Längd: 8 månader, eventuellt längre.
I rollen som interim Verksamhetschef för Projekt har du totala ansvaret att driva investeringar i nyproduktion, ROT- och VA-projekt. Du samordnar och leder planering, projektering och genomförande av ett stort antal projekt i fastighetsbeståndet. Du har en nyckelroll med produktions- och affärsansvar, där fokus i verksamhetsutveckling och projektgenomförande ligger på ekonomi, kvalitet och nöjda kunder. Kundens investeringsbudget för projekt för planperioden 2025-2028 ligger på 3,5 miljarder kronor.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Ditt uppdrag är att säkerställa framdrift i projekten utifrån verksamheternas perspektiv och för att skapa goda förutsättningar för en effektiv förvaltning. Vi äger och förvaltar kommunens samhällsfastigheter och vatten- och avloppsanläggningar vilket kräver och ger möjlighet att ha ett långsiktigt affärsmässigt och hållbart perspektiv i projektens utformning.
Du arbetar också kontinuerligt med att utveckla och förbättra arbetssätt för att öka effektivitet, affärskompetens och kundnöjdhet.
I rollen som interim Verksamhetschef för Projekt ingår bland annat att:
• Ansvara för att lämplig organisation tas fram i respektive projekt
• Dialog och samarbete med beställare av investeringsprojekt
• Avropa/upphandla byggentreprenader och konsulttjänster
• Ombud i entreprenadavtalen
• Ansvar för investeringsprojektens prognoser och framdrift
• Arbetsmiljöansvar
• Ansvara för utveckling av processer, rutiner och metoder för styrning och uppföljning av verksamheten.
• Ansvar för personal, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö för dina medarbetare och inhyrda konsulter, totalt cirka 15 medarbetare/konsulter
Vem är du?
För att vara aktuell för rollen behöver du uppfylla nedan kriterier:
* Engagerad och lyhörd ledare med erfarenhet från affärsdriven verksamhet och med ett stort intresse för människor, kunder och fastigheter
• Ser värdet av samarbete över gränser och har förmåga att skapa goda relationer internt och externt.
• Kommunicerar på ett pedagogiskt och tydligt sätt.
• Har arbetat med planering och uppföljning av strategier och mål
• Har framgångsrikt jobbat med utveckling av team
• Har erfarenhet av utveckling av investerings- och projektprocess
• Har lätt att agera i stora och komplexa organisationer med många intressenter, har förmåga att lösa problem samtidigt som behåller fokus på långsiktiga strategierna.
• Har relevant teknisk utbildning på högskole- eller universitetsnivå alternativt motsvarande erfarenheter och kunskaper som vi finner likvärdiga.
• Har minst 10 års erfarenhet inom husbyggnadsområdet varav en betydande del med samhällsfastighet eller kommersiella lokaler, omfattande projektledning, planering, projektering, upphandling och produktion samt praktisk erfarenhet av prognosarbete, kalkyl och projektekonomi.
• Har erfarenhet av mark- och VA-projekt.
• Har drivit stora projekt och har erfarenhet av olika entreprenad- och upphandlingsformer samt är en god förhandlare för att uppnå gemensamma mål.
• Har kunskap och kännedom om relevanta lagar, förordningar, direktiv och liknande såsom, Miljöbalken, BBR, PBL, Arbetsmiljölagen samt LOU.
• Har kunskap och kännedom om bransch-specifika skrivningar såsom AB, ABT, AMA och dylikt.
• Har mycket goda kunskaper i entreprenadjuridik, byggverksamhet och digital projektmodell.
• Har Kunskap om fastighetsförvaltning/arbetat nära fastighetsförvaltning.
• Har erfarenhet av och arbetat inom kommunal organisation och i position som redovisar till politisk nämnd.
• Har kunskap om detaljplaneprocessen.
• Har erfarenhet av att leda underställd chef.
