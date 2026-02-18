Sommarvikarier till vår skadeavdelning
2026-02-18
Vill du få en värdefull arbetslivserfarenhet samtidigt som du bygger ditt nätverk? Då har vi det perfekta sommarjobbet för dig! Vi söker nu två engagerade medarbetare som vill vara med och bidra till att göra Jämtland och Härjedalen tryggare.
Det här är en möjlighet att utvecklas och lära sig en ny yrkesroll tillsammans med oss. Du kommer att tillhöra en av våra skadegrupper, där du tillsammans med dina kollegor arbetar för att hjälpa kunden att få sin skada reglerad. Att arbeta med skadereglering innebär en blandning av frihet under ansvar, självständighet och teamarbete. Om du inspireras av våra värdeord - hållbara, engagerade och modiga - kommer du att trivas utmärkt hos oss.Publiceringsdatum2026-02-18Om företaget
På vår skadeavdelning arbetar drygt 35 medarbetare med att hjälpa våra kunder när de råkat ut för något. Inom avdelningen finns tre grupper som arbetar med olika typer av skador - fordonsskador, bygg- och egendomsskador och skadedjur. Nu söker vi semestervikarier till fordonsskador och bygg- och egendomsskador.
Om jobbet
Inom skadereglering kommer du att ha en utåtriktad roll där du hjälper våra kunder i Jämtland och Härjedalen som har drabbats av en skada. Du kommer att ta emot skadeanmälningar digitalt, via telefon och vid kundbesök på vårt kontor. Din uppgift blir att hjälpa kunderna att få enklare skador åtgärdade inom ramen för gällande försäkringsvillkor och lagstiftning.
Vill du veta mer om skadearbete i allmänhet eller om någon speciell grupp, är du välkommen att kontakta våra gruppchefer så berättar de mer.
Magnus Wiklund, chef Bygg- och Egendomsskadormagnus.wiklund@lfz.se
eller telefonnummer 063 - 19 33 41
Cecilia Svedin, chef Fordonsskadorcecilia.svedin@lfz.se
eller telefonnummer 063 - 19 34 02Så ansöker du
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill sommarjobba hos oss. Vi rekryterar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Anställningsvillkor
Heltid, timlön, arbetstid 8.00-17.00, placeringsort Östersund
Anställningsperiod
18 maj till 28 augusti eller enligt överenskommelse
Låter det spännande?
Vi ser fram emot din ansökan senast 16 mars och att få lära känna dig!
Vi söker dig som är ansvarstagande, noggrann och har lätt för att fatta beslut. Kundkontakt är en central del av tjänsten, och vi värdesätter din förmåga att ge god service och bemöta människor på ett professionellt och empatiskt sätt. För oss är det viktigt att skapa och vårda långsiktiga relationer med både kunder och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och hur du är som person - det är viktigare för oss än tidigare erfarenheter eller meriter.
LF Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag som ägs av våra kunder. Det innebär att vårt främsta ansvar är gentemot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen - men också mot vår unika livsmiljö med skog, fjäll och stad. Tillsammans med 23 andra länsbolag delar vi starka varumärken som Agria, LF Finans och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans skapar vi trygghet inom bank, pension och försäkring.
Hos oss får du en flexibel arbetsplats i ständig utveckling, där du arbetar tillsammans med engagerade och härliga kollegor. Vi satsar på digitalisering och ny teknik, och ser AI, dataanalys och innovation som viktiga delar av vår framtid. Här får du möjlighet att vara med och utveckla smarta lösningar som gör skillnad - för våra kunder, för länet och för framtiden.
Genom lärande, engagemang och tilltro till varandra försäkrar vi att du kan växa hos oss. Vi är en arbetsgivare som vill bidra till ett hållbart arbetsliv och erbjuder ett flexibelt arbetssätt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
