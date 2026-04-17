Sommarvikarier till Kampementet
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Kampementet är ett vård- och omsorgsboende med sammanlagt 96 lägenheter. Tre avdelningar är till för boende som har en utredd demenssjukdom och tre resterande avdelningar är till för dem som är i behov av vård och omsorg på grund av andra åldersrelaterade orsaker. Kampementet är beläget på Gärdet med grönskande områden runt knuten. I vår egen trädgård träffas vi för grillning, gymnastik, underhållning och trevligt umgänge med varandra.
Vi söker nu undersköterskor till avdelningar med både somatisk- och demensinriktning som kan vikariera under sommaren när våra ordinarie undersköterskor går på semester.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en trevlig arbetsplats med varierat arbete och duktiga kollegor samt möjligheter till vidareutveckling. Teamet består av engagerade undersköterskor, sjuksköterskor, arbets- och fysioterapeuter tillsammans med gruppledare och enhetschefer.
Din roll
Som undersköterska ska du ge god omvårdnad, social omsorg och serviceinsatser till de äldre enligt beslut från biståndshandläggare. Du ska stödja våra boende i det dagliga livet samt främja deras funktionella förmåga med olika dagliga aktiviteter och utevistelser. Du ska föra daglig social dokumentation samt följa rutiner och föreskrifter som gäller för arbetsplatsen. Tjänsten innebär arbete vid behov samt sommarvikariat för arbete dag-, kvällstider samt helger.
Din kompetens och erfarenhet
Vi vill att du ska ha:
Utbildning som undersköterska, helst skyddad yrkestittel
Minst 1-3 års erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen
God vana av att dokumentera
God kunskap i svenska språket i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av :
arbete med demens
Vi söker dig som har ett professionellt och trevligt bemötande gentemot boende, anhöriga och kollegor. Eftersom arbetet handlar om många kontakter med människor är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, är. Vi söker dig som är ansvarsfull och noggrann i allt du gör.
Välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-04-17Övrig information
För att få arbeta med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem, i Stockholm Stad,
måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från
utfärdande datum. Du beställer ett utdrag från Polismyndighetens hemsida: Kontrollera egna uppgifter/ e-tjänst | Polismyndigheten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
115 26 STOCKHOLM
