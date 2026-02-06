Sommarvikarier sökes till Avarn Security Borås
Avarn Security AB / Väktarjobb / Borås Visa alla väktarjobb i Borås
2026-02-06
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avarn Security AB i Borås
, Alingsås
, Härryda
, Göteborg
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Nu söker vi väktare till Avarn Security i Borås. Vi arbetar mycket med rondering, larmryck och parkeringsövervakning på tomtmark. Det finns också möjlighet att arbeta på ett av våra stationära objekt.
Tjänsteställe: Borås
Arbetstider: Varierande
Varaktighet: Sommarvikariat med goda möjligheter till förlängning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kvalifikationer: Vi söker säkerhetsmedvetna, sociala, empatiska och positiva personer med en inre trygghet och en naturlig drivkraft att vilja hjälpa till. Väktare arbetar i många olika miljöer med väldigt varierande arbetsuppgifter - vi söker dig som tycker om att arbeta med människor och som har ett tydligt serviceinriktat engagemang. Vi ser även gärna att du kan kommunicera obehindrat på engelska.
Vi söker dig som kan arbeta minst åtta veckor under perioden juni till augusti. Har du rätt profil så erbjuder vi väktarutbildning och en möjlighet att kliva in i en spännande och växande bransch.
Har du rätt profil för Avarn och du går vidare i processen men inte redan innehar föreskriven utbildning (VU1, VU2, ) står vi för din utbildning! Väktarutbildning (VU1, 9 dagar) genomgår på BYA Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Deltagande vid denna är en förutsättning för anställning. Publiceringsdatum2026-02-06Kvalifikationer
Utöver de personliga egenskaper som vi eftersöker och beskriver, behöver du uppfylla grundläggande krav för att bli kvalificerad för tjänsten:
• fyllt 18 år innan du påbörjar uppdraget
• gymnasiekompetens med godkänt i minimum Svenska 1
• god svenska i tal och skrift
• körkort B
Du behöver även vara ostraffad*, drogfri, ha en ordnad ekonomi samt en god hälsa och fysik för att kunna bli anställd på Avarn Security.
Väktarutbildning är meriterande på dessa positioner. Andra meriterande kvalifikationer är erfarenhet av arbete i bevakningsbranschen, visst tekniskt kunnande, ytterligare språkkunskaper utöver svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av arbete i publika miljöer.
Varmt välkommen in med din ansökan! Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt - dock senast 2026-03-31 - sök tjänsten via vår hemsida- ej via mejl.
Tester kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Vårt erbjudande
Vi är den kompletta säkerhetsaktören på marknaden vilket möjliggör att vi är ledande i branschen för våra kunder samt att det finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare.
Du kommer att vara en viktig representant för allmänheten och våra kunder. Därför är det A och O för oss att skapa en inkluderande arbetsmiljö där alla våra 8000 medarbetare ska känna att ansvar, omtanke och samarbete främjas. Vi tar arbetsmiljöarbete på allvar och arbetar med ständiga förbättringar. Vi tillämpar lönesättning enligt kollektivavtal.
Avarn Security värnar om att du som medarbetare ska ha en trygg livssituation och hållbarhet i arbetslivet. Därför erbjuds alla nyanställda kostnadsfritt ett års försäkringslösning innehållande bland annat sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring och barn- och ungdomsförsäkring.
* All personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag ska vara godkänd vid prövning med avseende på laglydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i övrigt. För godkännandemyndighetens prövning av en persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska uppgifter som finns i belastningsregistret eller misstankeregister eller som behandlas hos Säkerhetspolisen med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område inhämtas. Ersättning
Enligt Transportarbetarförbundets Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avarn Security AB
(org.nr 556256-8138), https://www.avarnsecurity.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterare
Anne Svanöe anne.svanoe@avarnsecurity.com Jobbnummer
9727571