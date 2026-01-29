Sommarvikarier badvärd till Fritidsförvaltningen
Är du ute efter sommarjobb och finns tillgänglig mellan 1 juni och 31 augusti? Då har du chansen att jobba som badvärd på Fritidsförvaltningen!Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Som badvärd arbetar du med att ge service till våra besökare, bemanna receptionen, övervaka säkerheten samt att se till att badens miljö är ren och i bra skick. Att hålla olika aktiviteter som till exempel vattengympa och bastukvällar kan också ingå i dina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete där du blir delaktig i en förvaltning och arbetsplats som arbetar med positiva frågor som friskvård och meningsfull fritid.
Tjänsterna gäller Hylliebadet och Oxievångsbadet eller något av våra utebad; Rosengårdsbadet eller Lindängsbadet.
I tjänsterna ingår obekväm arbetstid så som kvällar och helger. Kvalifikationer
Vi värdesätter en positiv och engagerad inställning och vill gärna att du med ett stort intresse för ovanstående arbetsuppgifter söker tjänsten.
För att vara aktuell för tjänsterna behöver du vara 18 år. Du måste vara simkunnig, och kommer därför få genomföra ett simtest om du går vidare i rekryteringsprocessen. Meriterande är om du har erfarenhet av att arbeta i badmiljö, har du utbildning i hjärt- och lungräddning, badmästar-/ simlärarutbildning eller annan utbildning inom friskvård. Vi ser även positivt på om du har arbetat i något serviceyrke och har erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar. Har du erfarenhet av att hålla i verksamhetsrelaterade aktiviteter så som vattengympa, bastusittningar och simskola ser vi även detta som meriterande. Likaså om du har erfarenhet av lokalvård.
En av dina viktigaste uppgifter hos oss är att se till att samtliga badgäster trivs och får den hjälp som de behöver. Därför är det viktigt att du som person är lyhörd, kommunikativ och brinner för att ge god service. Att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska är en förutsättning för tjänsten, ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Bad- och rekreationsenheten
På fritidsförvaltningens bad- och rekreationsenhet drivs fem bad - Hylliebadet, Rosengårdsbadet, Simhallsbadet, Oxievångsbadet och Lindängsbadet. Ambitionen är att baden tillsammans ska erbjuda de drygt 800 000 Malmöborna som årligen besöker oss en mångfald av verksamheter och arrangemang. Kännetecknet för de medarbetare som arbetar på baden är viljan och drivet att skapa, utveckla och förverkliga en verksamhet där Malmöbon står i fokus.
Fritidsförvaltningen
Tycker du att det är viktigt med en meningsfull fritid? Vill du jobba med något som gör skillnad? I så fall välkommen att söka jobb hos oss på Fritidsförvaltningen. Vår verksamhet omfattar stadens fritidsgårdar, drift av idrotts- och fritidsanläggningar, genomförande av små och stora evenemang och inte minst stöd och service till stadens föreningsliv. På fritidsförvaltningen jobbar vi alla tillsammans för att göra skillnad för Malmöborna och vår yttersta ambition är att alla Malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: 76-100%
Antal tjänster: ca 10
Tillträde: Enligt överenskommelse
Viktig information
Som en del i vårt arbete för en mer rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess har vi valt att samarbeta med Hubert.ai. Efter att du skickat in din ansökan kommer du att inom 24 timmar bli inbjuden till en chattbaserad första intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Avvikelser under helg kan förekomma. Detta ersätter inte den mänskliga intervjun, utan fungerar som ett första steg. Intervjun tar ca 15 minuter att genomföra och vi ser helst att du gör den så snart du har möjlighet.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
