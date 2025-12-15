Sommarvikariat- Arrestantvakt till Motala
2025-12-15
Är du redo för en större uppgift? Vi söker nu arrestantvakter för sommarvikariat som är ansvarsfulla, empatiska och med personlig mognad. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet och är organiserad i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli. Region Öst består av tre polisområden; Södermanland, Östergötland och Jönköping.
Polisområde Östergötland är en del av Polisregion Öst och är indelad i tre lokalpolisområden; Linköping, Norrköping och Motala, en utredningssektion samt ett kansli. Nu söker vi personal för sommarvikariat till arrestverksamheten med placering i Motala.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Arbetet i arresten bedrivs under ledning av ett stationsbefäl och i nära i samarbete med lokalpolisområdets övriga verksamheter så som ingripande och utredningsverksamhet. Som arrestantvakt hanterar och möter du personer som av olika anledningar berövas friheten. Flera frihetsberövas i syfte att utreda brott, men det kan även handla om kortare omhändertaganden på grund av berusning eller störande av den allmänna ordningen. Polisen hjälper även till att med förvar åt andra myndigheter kortare perioder. Arbetstempot varierar över tid och är beroende av hur många människor som av olika skäl är frihetsberövade. Som arrestantvakt är du den person som den intagne har närmast kontakt med under sin tid som frihetsberövad i arrestlokalen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av:
• Du bistår ingripandeverksamheten vid mottagning och visitering
• Du har tillsyn av de förvarstagna som befinner sig i arrestlokalen
• Du genomför administrativa arbetsuppgifter, till exempel använder du polisens datasystem för att dokumentera omhändertagandet och genomför registerslagningar.
• Du dna-topsar, daktar (fingeravtrycksupptagning och fotografering), urinprovsprovtagning och registerslagningar
• Andra arbetsuppgifter inom andra verksamheter kan tillkomma om verksamheten kräver det.
Det kan förekomma arbete på andra polisstationer än den du bli anställd på.
Du kommer att genomgå introduktion och utbildning för att bli behörig att verka i rollen som arrestantvakt. Kvalifikationer
Det här är en möjlighet för dig som har:
• Godkänd och slutförd gymnasieutbildning med fullständiga betyg eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift i svenska språket
• God förmåga att uttrycka dig, främst i tal och förståelse, på engelska
• Körkort B
Det är meriterande om du har:
• Tidigare arbetslivserfarenhet av arbete med personer i utsatta situationer från exempelvis Polismyndigheten, Kriminalvården, socialtjänst, sjukvård eller psykiatri
• Är studerande på polisutbildningen
• Erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter såsom dokumentationsvana.
• God system- och datavana
• Genomfört polisens arrestantvaktsutbildning med godkänt resultat
• Erfarenhet av att arbeta som arrestantvakt eller liknande
Vi söker dig som har en förmåga att arbeta självständigt men även i nära samarbete med andra arrestantvakter. Ert goda samarbete kan vara avgörande för att ni tillsammans kan bibehålla en hög säkerhetsmedvetenhet. Arbetet har ett varierande tempo beroende på beläggning och det är av vikt att du kan anpassa dig till snabba tempoväxlingar. Du kommer möta människor som mår både fysiskt och psykiskt dåligt varpå arbetet förutsätter att du har ett professionellt bemötande och ett förhållningssätt som präglas av empati och allas lika värde oavsett anledning till frihetsberövandet. Arbetet i arresten kan vara både mentalt och fysiskt utmanande. Du behöver därför ha en god kommunikation, personlig mognad och vara stabil även i utsatta och stressiga situationer. Din förmåga att vara lugn och kontrollerad i situationer som upplevs hotfulla kan vara avgörande för hur en situation utvecklas.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Efter att den tidsbegränsade anställningen upphör kan det finnas möjlighet till intermittent anställning (timanställning).
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
