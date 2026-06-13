Planeringsingenjör till Arméstaben
Försvarsmakten / Elektronikjobb / Enköping Visa alla elektronikjobb i Enköping
2026-06-13
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Ett av Arméstabens fokusområden är att bygga den nya Armén. En armé som har fokus på Arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder Arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i Armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsätta etablera Arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska.
Information om tjänsten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår som en avdelning i Rustningsenheten. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom Försvarsmakten, samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.
TVK Mark består av fem stycken materielsystemsektioner samt en samordningssektion. Samordningssektionen består i sin tur av tre detaljer, Produktionsstyrningsdetaljen, Beredningsdetaljen och Materielbehovsdetaljen. Materielbehovsdetaljen är där denna befattning är placerad.
Arbetsuppgifter
I befattningen som Planeringsingenjör ansvarar du tillsammans med övriga kollegor vid detaljen för analys, planering och uppföljning inom Försvarsmaktens stödprocess materiel- och förnödenhetsförsörjning (MOF). Det innebär att säkerställa att information når fram, används korrekt och bidrar till ett effektivt nyttjande av resurser så att rätt materiel når rätt brukare i rätt tid. Arbetet handlar många gånger om att se helheten och prioritera och föreslå lösningar.
Huvudssakliga arbetsuppgifter:
Företräda Arméstaben i dialoger, stabsarbete och funktionsledning avseende materielbehovsplanering inom armén, gentemot OrgE och övriga TVK/TVA.
Företräda Arméstaben i dialoger och stabsarbete med Försvarsstaben avseende materielbehovsplanering på Försvarsmaktsnivå.
Företräda TVK Mark internt i arméstaben, i diverse möten, beredningar och arbetsgrupper representerande materielbehovsplanering (både avseende GRO och KRO).
Funktionsledning och uppföljning inom TVK Mark avseende materielbehovsplanering.
Deltagande i utveckling av metoder och stödsystem inom funktionens ansvarsområde.
Befattningen innebär både komplexa och rutinmässiga arbetsuppgifter och därmed möjlighet för dig att växa in i rollen tillsammans med oss. Vi sätter värde på ett ömsesidigt förtroende, och du får frihet under ansvar att driva ärenden mot fastställda mål. Publiceringsdatum2026-06-13Kvalifikationer
Erfarenhet av arbete med materielbehovsplanering i FM avseende KRO och GRO, i stödsystemen PRIO och LIFT
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
God kunskap i Officepaketet
B-körkort
Meriterande
Arbete med materielbehovsplanering på regementsnivå eller i central stab
Arbete vid logistikenhet eller regementsstab motsv (4-funktion)
Arbete med Teknisk tjänst eller MOF i Försvarsmaktens stödsystem LIFT och PRIO
Arbete med materielbehovsplanering LUKO (fd MFO)
Tidigare arbete vid TVK, TeK eller FMV
Personliga egenskaper
Som person har du en god förmåga att se helheter, planera och samspela med andra för att bygga nödvändiga bryggor mellan olika delar i verksamheten. Du är kreativ, problemlösande, uppgiftsfokuserad och har en god analytisk förmåga. Vidare ser vi att du är nyfiken och trivs med att utvecklas och utmanas. Kommunikativ, serviceinriktad och social är också egenskaper som stämmer väl in på dig. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
Fackliga företrädare (nås via FM växel 010-8251000)
OFR/O: Martin Persson
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Upplysningar om tjänsten
Fv Daniel Tillström
Telefon: 073-143 58 69
Mail: daniel.tillstrom@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
AST HR-generalist, Felicia Engvall 070-834 15 56
Övrigt
Befattningsnivå: Civil.
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd inom Försvarsmakten.
Arbetsort: Enköping eller annan ort där Arméstaben är verksam.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
Garnisonsvägen (visa karta
)
749 40 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9962519