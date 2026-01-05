Sommarvikariat undersköterska - Västerort
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vill du göra skillnad på riktigt i sommar och bidra med din kompetens som undersköterska? Är du engagerad, flexibel och trivs med ett självständigt arbete? Då kan ett sommarvikariat hos oss på Aleris Basal hemsjukvård vara något för dig!
Vi söker nu semestervikarier till vår verksamhet i Västerort. Arbetstiderna är förlagda till kvällar, helger och röda dagar, när vårdcentralerna har stängt.
Inom Basal hemsjukvård arbetar vi på uppdrag av vårdcentraler och husläkarmottagningar under tider då de är stängda - kvällar, nätter och helger. Våra team utgår från fem geografiska platser i Stockholms län.Aleris Basal hemsjukvård är en del av Aleris Närsjukvård, där även ASIH, specialiserade palliativa vårdavdelningar, Rehab Station och Uppsala Närakut ingår.
Rollen
Som undersköterska hos oss arbetar du på delegering av sjuksköterska. Dina arbetsuppgifter kan bland annat innefatta:
Läkemedelsadministrering
Insulin, sond, stomi och inhalation
Lättare sårvård
Vi dokumenterar i journalsystemet TakeCare och använder Epsilon för planering av arbetspass.
Du utgår från kontoret i Västerort eller Ekerö , arbetar inom ett avgränsat geografiskt område och tar dig mellan patientbesöken med våra miljöklassade bilar.
Vårt erbjudande
Som semestervikarie hos Aleris erbjuder vi dig:
En strukturerad introduktion anpassad för sommarvikariat
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad för patienterna varje dag
En god arbetsmiljö med närvarande ledarskap och korta beslutsvägar
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet inom hemsjukvård
Chans till fortsatt timanställning efter sommaren
Om dig
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska och har skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen
Har erfarenhet av eller är trygg med delegerade arbetsuppgifter
Har god datorvana och gärna erfarenhet av TakeCare
Innehar B-körkort
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du tidigare har arbetat inom hemsjukvård.Som person är du ansvarstagande, självständig och lugn i föränderliga situationer. Du arbetar strukturerat även i ett högre tempo och har alltid patienten i fokus.
Anställningsvillkor
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Vid behov
Lön: Individuell lönesättning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Så ansöker du
Låter detta som ett sommarjobb för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att söka.
I rekryteringsprocessen använder vi specialanpassade tester för att säkerställa relevant kompetens. Tester skickas automatiskt till kandidater som uppfyller grundkraven.
Vi ser fram emot att höra från dig och hoppas få välkomna dig till Aleris i sommar! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Tunnlandsvägen 99 (visa karta
)
För detta jobb krävs körkort.
Arbetsplats
Aleris Sverige
Kontakt
9668771