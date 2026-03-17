Sommarvikariat till Nerebys administration
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Nereby har verksamhet i Harestad och i Bergsjön. Vi bedriver differentierad och högkvalitativ skol-, vård- och behandlingsarbete. Verksamheten inbegriper en mängd professioner, såsom lärare, behandlingspedagog, psykolog, sjuksköterska med flera. SiS ungdomshem Nereby tar emot såväl skolpliktiga som icke skolpliktiga pojkar och flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en noggrann administratör med sinne för detaljer som gillar omväxlande administration, ett nära samarbete i team och att skapa mervärde för verksamheten. Du kommer arbeta med ärenden med administrativa uppgifter enligt fastställda processer och rutiner. I uppdraget ingår också att kunna besvara frågor i styrdokument och regelverk. Du kommer strukturera och organisera olika typer av dokument och arbetsmaterial inklusive diarieföring, arkivering samt hantera allmänna handlingar och registerutdrag. Vi är en mindre grupp som arbetar tätt tillsammans som ett team där du kommer arbeta med hantering av ekonomi och fakturor, avstämningar, bokslut, kontant- och tjänstekortshantering, leverantörs- och kundreskontra och fakturahantering. Du kommer att ha många kontaktytor både internt och externt och det är viktigt att du strävar efter hög kundnöjdhet och goda resultat. Vi räknar med att du är delaktig i att effektivisera och förenkla våra rutiner och processer samt utveckla det personaladministrativa arbetet. Det krävs stort engagemang i att samarbeta och att vara strukturerad då tjänsten innebär ibland hög belastning på olika arbetsuppgifterKvalifikationer
Vi efterfrågar erfarenhet av administrationsvana samt erfarenhet av arbetsuppgifter som omfattas av administrativa uppgifter.
Du skall även ha:
• avklarad gymnasieexamen.
• god förmåga i tal och skrift.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en vikariat för ordinarie administrationbemanning under sommartid och semester 2026.
Kontaktpersoner för tjänsten:
Johan Austli, Administrativ chef, 010-453 32 04
Cecilia Fykén, Ansvarig HR, 010-453 32 07
Saco-S: Henrik Isgren, 010-453 40 23
Seko: Sasa Mitic, 010-453 33 80
ST/OFR, Stefan Eriksson, 072-553 61 31
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 202100-4508)
För detta jobb krävs körkort.
Statens institutionsstyrelse
9802113