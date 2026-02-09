Sommarvikariat som personlig assistent
2026-02-09
Jag är en man på 47 år, som är bosatt i Falköping. I min vardag behöver jag assistans 24 timmar om dygnet, Jag sitter i rullstol men det hindrar mig inte att hitta på roliga saker. Nu söker jag efter en lyhörd vikarie. Det är bra om du tycker om musik då det är en stor del av mitt liv, det blir även en hel del historia och ett å annat museum. Det blir även ett och annat sällskapsspel. sommaren brukar jag åka på musikläger i Skåne annars så är jag mycket i min husvagn som jag stående i Mariestad.
Jag söker dig som vill jobba som personlig assistent i sommar, och gärna som timvikarie under året i övrigt.
Arbetet innebär att stötta mig i vardagens alla situationer, både i och utanför hemmet. Jag behöver hjälp med sondmatning, medicin, träning, kommunikation, fritidsaktiviteter mm.
Dubbelassistans under all vaken tid.
Har du omvårdnadserfarenhet är det meriterande, men inget krav. Personliga egenskaper och personkemi kommer att vara avgörande. Körkort är ett stort plus, men inget krav.
Arbetstider: Heldagspass (8-20) Dygnspass (9-9) Nattpass (20-08)
Lön: Individuell lönesättning.
Kollektivavtal: Vårdföretagarna
Tillträde: Efter överenskommelse.
Ansökan med CV och personligt brev mailas till malin@primacura.se
Varm välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
