Sommarvikariat och extrajobb, Äldreomsorg
2026-04-29
Vill du ha ett viktigt och lärorikt jobb och finnas till för individer som behöver stöd för att klara sin vardag? Ditt jobb kommer innebära att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest. Är du modig, trygg och uppskattar variation så kommer du trivas hos oss!
Inom Äldreomsorgen arbetar vi tillsammans för ett bättre liv - livet ut. Vår främsta styrka är att vår personal består av personer i varierade åldrar med olika bakgrund, erfarenheter och kompetens.
Kika gärna in på vårt instagramkonto @jobbaiomsorgen för att få en inblick i hur det är att arbeta inom vård- och omsorg på Umeå kommun.
Du som söker:
Behöver vara 18 år.
Gärna ha relevant erfarenhet och/eller utbildning men det är inget krav.
Är uppmärksam, lyhörd, ödmjuk och tålmodig.
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det här är ett jobb som kräver att du har en mjuk framtoning, kan se vad som behöver göras och prioritera samt att du har ett gott tålamod. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Arbetsbeskrivning:
Hos oss arbetar du vanligtvis med personer som har en demenssjukdom, svårt att röra sig eller på annat sätt klara sig själv. Du kan antingen arbeta på ett vård- och omsorgsboende, korttidsboende eller i hemtjänst, nattpatrull eller på trygghetslarmet.
I samtliga verksamheter hjälper du den enskilde med bland annat vardagliga sysslor, påklädnad, personlig hygien, stöttar vid måltider, dokumenterar hälsotillstånd i vårt journalsystem och på delegation av sjuksköterska delar ut medicin till de som behöver.
Vill du veta mer? Kika in här: En kort film om äldreomsorgen - Umeå kommun (umea.se)
Övrigt:
För arbete i hemtjänst måste du kunna cykla och/eller ha B-körkort.
Du kan arbeta i Umeå tätort, Holmsund/Obbola, Tavelsjö, Hörnefors och Sävar.
Du som arbetar hos oss i sommar kan ha rätt till sommarbonus i vissa verksamheter.
För dig som är ålderspensionär erbjuder vi 25% extra i lön under juni, juli och augusti.
Milersättning - om du kör din egen bil till och från arbetet har du rätt till milersättning om du arbetar utanför stadskärnan.
För mer information om sommarbonus, ålderspensionär och milersättning - klicka här!
Praktisk information:
Vi kontrollerar ID-handling på alla kandidater innan anställning.
Du som söker måste vara beredd att uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ det gärna redan nu så att du har det på plats och kan uppvisa det längre fram i processen. Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning, e-tjänst | Polismyndigheten
Vi tar emot ansökningar via registrering i vårt rekryteringssystem, ej via e-mail eller brev (med undantag för dig som har skyddade personuppgifter - se separat information hur du går tillväga på umea.se/ledigajobb). Klicka på "sök jobbet" för att göra en ansökan. Urval, intervjuer och tillsättning sker löpande så skicka in din ansökan så snart du kan!
Ta chansen och sök ett sommarjobb som gör skillnad!
