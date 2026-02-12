Sommarvikariat - Arbetsterapeut/student
2026-02-12
Capio Geriatrik Dalen ligger i Enskededalen, nära Globen och är en av Sveriges största geriatriska verksamheter. Vi är stolta över att ha hög patientnöjdhet och når alla regionens kvalitetskrav. Vi arbetar i interprofessionella team utifrån ett patientcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt
På Capio Geriatrik Dalen finns cirka 150 vårdplatser. Alla enheter har närvarande chefer och specialistläkare. Vårdteamen arbetar utifrån ett rehabiliterande och personcentrerat förhållningssätt.
Vi är en stor Paramedicinsk enheten med ett gäng nyfikna, välkomnande, engagerade och samarbetsvilliga medarbetare. Här finns arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder, dietister, hälso- och sjukvårdkuratorer som alla är del i akutgeriatriska team.
Vi jobbar efter Capios vision att förbättra människors hälsa varje dag. Kvalitet, samhällsansvar innovation och empowerment är grunden för våra arbetssätt.
Din roll
Som arbetsterapeut inom geriatrisk slutenvård förväntas du ha kompetens att genomföra olika former av arbetsterapeutiskt arbete i syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Vi söker dig som är grundutbildad arbetsterapeut/ arbetsterapeutsstudent från termin 4 där erfarenhet i hjälpmedelshantering samt ADL-bedömningar är meriterande.
Har du ett bra teamarbete, god självständig arbetsmoral och bidrar till ett positivt arbetsklimat är detta den perfekta arbetsplatsen för dig. Tidigare erfarenhet från vård eller geriatrisk verksamhet är meriterande.
Tjänsten är på heltid och vi arbetar främst måndag till fredag, med viss flexibilitet i upplägget.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning genom kollektivavtal
Närvarande chef och erfarna kollegor
Introduktion med kollega som fadder
En inkluderande arbetsplats där vi lär av, med och om varandra
Kompetensutveckling
Tillgång till gym och gruppträningspass för endast 500kr/år.
Frukost en gång i veckan
Ersättning av skattefinansierad sjukvård upp till högkostnadskortet
Denna tjänst tillsätts slutet av maj/början av juni 2026 eller enligt överenskommelse. Intervjuer och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller arbetsterapeutstudent från termin 4. Erfarenhet från vårdverksamhet är meriterande. Du har god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
Sista dag att ansöka är 2026-03-13
