Sommaruppdrag för sjuksköterskor i Linköping
2026-01-21
Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta som sjuksköterska inom kommunal vård och omsorg i Linköping sommaren 2026.Uppdragen är välplanerade och passar dig som vill arbeta som konsult med flexibelt upplägg, trygga villkor och bra ersättning.
Lediga uppdrag
SSK till korttidsvård (mån-fre dagtid)
6 tjänster, 100 %, v.25-v.33Arbetstid: 08.00-16.30Introduktion: v.25
SSK till LSS-verksamhet
1 tjänst, 80-100 %
Period: 2026-06-22 - 2026-08-15
Arbetstid: dagtid, mån-fre
SSK till hemsjukvård med jourtjänstgöring
15 tjänster, 100 %, v.25-v.33
2 helger och 2 kvällar under en 8-veckorsperiod
Arbetstid:08.00-16.30
16.00-21.00Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Minst två års yrkeserfarenhet
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av kommunal vård och omsorg
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, flexibel och trivs med varierande arbetsuppgifter.Urval sker löpande.
Vi erbjuder dig:
Individuell lönesättning - mycket konkurrenskraftig lön
Övertidstillägg enligt gällande avtal
Betald resa och boende - alltid nära arbetsplatsen
Sjuklön och försäkring
Tjänstepension
Egen bemanningskonsulent som stöttar dig under hela uppdraget
Vill du veta mer eller anmäla intresse?
Tveka inte att höra av dig!
Kontaktperson: Caroline STel +46 (0) 790 79 10 67E-postadress: info@vardinsats.se
Läs mer på: www.vardinsats.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordisk Vårdinsats AB
(org.nr 559069-7776) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Caroline S info@vardinsats.se Jobbnummer
9697865