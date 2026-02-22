Sommarpersonal till Stenegård
2026-02-22
Stenegård i Järvsö innehåller en mångfald av verksamheter: butiker, restaurang och café, visningsträdgård, barnområde, teaterscener m m.
Gårdens besökscentrum innehåller också en utställning om artisten Barbro Lill-Babs Svensson. Stenegårds rika historia innefattar berättelsen om visionären Julius Brun som byggde upp Stenegård under 1800-talets andra hälft, utifrån en vision om hållbart liv som är relevant även idag.Stenegård ägs av Ljusdals kommun men verksamheterna drivs av både privata, ideella och offentliga aktörer. 2026 ger Folkteatern Gävleborg teaterföreställningen Tolvskillingsoperan på Stenegårds Träteater.
Vi söker nu 2-3 sommarpersonal till olika uppgifter under sommarsäsongen 2026. Du kan söka till en eller flera av rollerna nedan.Dina arbetsuppgifter
Som turistvärd på Stenegård bemannar du vårt besökscentrum och Lill-Babsutställningen. I tjänsten ingår att svara i telefon, ta emot bokningar, sälja teaterbiljetter, hantera kassan, hålla god ordning i de publika ytorna, vara behjälplig vid arrangemang, låsa och larma. Vissa dagar ingår öppning och/eller stängning av Barnens Stenegård i uppgifterna.
Som trädgårdsarbetare arbetar du främst under vecka 22-25 praktiskt med plantering, vattning och ogräsrensning. Som trädgårdsarbetare behöver du ha kunskap och erfarenhet av odling och trädgårdsskötsel.
Som värd i Barnens Stenegård sköter du daglig städning och tillsyn av Barnens Stenegård, och arrangerar självständigt roliga och lärorika aktiviteter för barn. Du kan också behöva göra inhopp i besökscentrum eller bistå i trädgården eller vid olika evenemang.Kvalifikationer
Vi premierar sökande som kan fylla flera roller på gården. Vi söker dig som är självgående, engagerad och helst bekväm med att tala inför besökare på svenska och engelska. Det är önskvärt om du har intresse för historia, gamla byggnader och föremål, hantverk och natur. Extra plus är om du också är beredd att ge guidade visningar av gården, som erbjuds varje dag under högsäsong. I alla roller bör du ha en övergripande kunskap om Stenegård, som du får under introduktionsdagarna 19-20 maj. Då får du chansen att se Stenegård innan sommarsäsongen börjar och skapa dig en egen bild utifrån det guidematerial som du har fått att läsa in. Dagarna innehåller också säkerhetsgenomgång i form av första hjälpen, HLR och brandskyddsutbildning.
B-körkort är önskvärt.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under annonseringsperioden. Tjänsterna avser säsongsarbete på ca 50-100% under perioden juni till september. Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsterna.
I Ljusdals kommun tror vi att det finns ett liv för alla. Ljusdals kommun är belägen i den nordvästra delen av det vackra Hälsingland. De största orterna i kommunen är Ljusdal, Järvsö och Färila. Vi har nära till fritiden, till varandra och till en enkel vardag. Redan bosatta, hemvändare och många som tagit steget och flyttat till vår kommun vittnar om livskvalitet, mer tid att njuta och vara den du är. I Ljusdals kommun har 1700 medarbetare Sveriges viktigaste jobb när vi servar våra 19 000 invånare. Är du den som vill berika oss med dina kunskaper, ditt engagemang och din personlighet?
Beroende på tjänstens innehåll kan lämplighetsprövning, utdrag ur belastningsregistret eller säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen krävas innan anställning. Syftet är att säkerställa att anställningen kan genomföras på ett tryggt och säkert sätt utifrån verksamhetens krav. Anställning kan endast ske om prövningar har godkänts. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
