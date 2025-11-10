Sommarjobb, undersköterska, Intensivvårdsavdelningen, Jönköping
2025-11-10
Intensivvårdsavdelningen, Operations- och intensivvårdskliniken, Länssjukhuset Ryhov
Vill du vara en del av en klinik i världsklass? Ta chansen att sommarjobba hos oss på Intensivvårdsavdelningen!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska på intensivvårdsavdelningen ansvarar du, tillsammans med övriga teamet, för omvårdnad och övervakning av våra patienter.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att övervaka patienter, dokumentera observationer enligt ordination och rutiner, samt rapportera förändringar i patientens tillstånd.
Du kommer även att assistera läkare vid olika sterila moment och stötta anhöriga genom att erbjuda närvaro och empati. Du har ansvar för att hålla vårdrummet i ordning samt att sköta iordningställande, funktionskontroll och rengöring av medicinteknisk utrustning.
Anställningen är ett sommarvikariat, och den tilltänkta perioden är vecka 25 till och med vecka 34. Vi ser gärna att du kan arbeta hela perioden, men har du önskemål om andra upplägg, diskuterar vi detta vid intervjutillfället.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken på Länssjukhuset Ryhov är en av sjukhusets största kliniker, med cirka 400 medarbetare inom intensivvård, operationssjukvård, dagkirurgisk verksamhet, postoperativ vård, sterilteknik och vårdadministration.Publiceringsdatum2025-11-10Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska, eller som studerar till sjuksköterska eller läkare. Erfarenhet av akutsjukvård eller intensivvård är meriterande. Många av våra patienter befinner sig i en utsatt position, vilket kräver att du har förståelse, empati och förmåga att behålla lugnet i pressade situationer. Du är stabil, kontrollerad och kan samarbeta väl med andra.
Det är viktigt för oss att du har ett positivt förhållningssätt både till arbetsuppgifter och kollegor. Tillsammans skapar vi hög patientsäkerhet och god tillgänglighet, med patienten i fokus. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder ett spännande, utvecklande och varierat arbete under sommaren 2025 där du får möjlighet att växa och lära tillsammans med oss.
Vi förstår att det kan vara utmanande att vara ny, så vi gör vårt bästa för att du ska känna dig trygg och förberedd. Du får en grundlig introduktion utifrån dina behov och erfarenheter, med 15-20 introduktionspass tillsammans med en handledare. Vi startar din inskolning redan under våren och bjuder även in dig till vår gemensamma introduktionsdag samt en del utbildningar.
Som sommarvikarie i Region Jönköpings län är du också välkommen till våra friskvårdsanläggningar i Eksjö, Nässjö, Jönköping och Värnamo. Där kan du delta i aktiviteter för att må bra, oavsett nivå och erfarenhet, om du har en sommaranställning på minst tre veckor.
Alla våra medarbetare inom Region Jönköpings län får även tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta :
Vårdenhetschefer på IVA: Anna Tunemar telefonnummer: 010-242 13 78, Ida Sandberg telefonnummer: 010-2416128 eller Viktoria Edvinsson telefonnummer: 010-2422957
Rekryteringsspecialist: Arijana Jazic telefonnummer: 010- 243 50 87
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Eftersom urval, intervjuer och tillsättning sker löpande ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, dock senast den 28 februari 2026. Välkommen med din ansökan!
Var noga med att ange eventuell praktik och arbetslivserfarenhet i din ansökan. Det är viktigt att du också bifogar examensbevis. Om du ännu inte är färdig med studierna, bifoga ett LADOK-utdrag eller annat intyg där avslutade kurser framgår.
I och med att undersköterska sedan 1 juli 2023 är en skyddad yrkestitel kommer du att få ange i din ansökan om du har ett bevis för skyddad yrkestitel. Har du en tillsvidareanställning som undersköterska idag och inte har ett bevis om skyddad yrkestitel ber vi dig bifoga ett intyg på din tillsvidareanställning i din ansökan för att fortsatt kunna behålla titeln undersköterska. Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1251/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9598036